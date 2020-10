Moto GP, guai anche per Valentino Rossi. Il numero 69 è risultato positivo al tampone

Valentino Rossi positivo al coronavirus

Il coronavirus continua a fermare gli sportivi di ogni genere. Dopo il calcio e la F1 anche i mondo del Motomondiale deve fare i conti con i primi tamponi positivi.

A risultare positivo al Covid-19 questa volta è Valentino Rossi. E’ lo stesso pilota, attraverso il proprio profilo Instagram, a rendere noto l’esito del test effettuato oggi.

“Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non ero molto bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico e dopo ho eseguito i primi due test. Il risultato del ‘test rapido Pcr’ è stato negativo, proprio come il test che avevoeffettuato nella giornata di mertedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è risultato positivo al coronavirus. Ora chiaramente sono anche molto deluso per non poter scendere in pista nella gara Aragon”.

Motomondiale: Valentino Rossi fermato dal coronavirus

Una brutta tegola per il 41enne pilota di Tavullia, nove volte campione del mondo, che non potrà gareggiare con la sua Yamaha. Valentino Rossi ha poi continuato:

“Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, spero di esser pronto per il secondo round ad Aragon. Ora mi sento molto triste e sono arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo ed invece mi sono dovuto fermare nonostante il test di martedì. In questo momento sono isolato come lo ero al mio arrivo a Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora ascolterà e mi farò guidare dal medico”.

Valentino Rossi positivo: la conferma dalla casa costruttori

Anche la Yamaha ha confermato la positività di Rossi con un comunicato dal quale emergono altri dettagli.. Il pilota, fa sapere il team, ha lasciato domenica scorsa il circuito di Le Mans per andare a casa dove “non è stato a contatto con nessuna persona attualmente presente ad Aragon, inclusi i piloti della VR46 Academy”.