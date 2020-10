Ultime Inter, infortunio Perisic: ansia per Conte, le condizioni

L’Inter è partita molto forte in questa stagione, e adesso la squadra nerazzurra si sta già preparando alla sfida dopo la sosta: stiamo ovviamente parlando del derby contro il Milan. Sfida delicatissima per gli uomini di Antonio Conte, soprattutto per via delle tante assenze. Il Covid sta condizionando non poco la rosa a disposizione, e in più pare che la sosta Nazionali abbia portato qualche acciacco di troppo.

Ultime Inter: si ferma Perisic nel match Croazia-Francia

Non è un momento fortunatissimo per l’Inter, soprattutto per quanto riguarda l’infermeria. Le assenze sono tantissime, e la rosa di Conte è letteralmente decimata per via del Covid ed altri infortuni. Le brutte notizie non sono affatto finite però, anche perchè ieri sera nel match tra Croazia e Francia si è fatto male Perisic. Il croato è stato sostituito per una botta al ginocchio al 78′, mettendo in ansia tutti, in particolare Antonio Conte. Si spera ovviamente in una contusione, ma intanto la sua presenza al derby è ora più che mai incerta, con un Inter che dovrà già fare a meno di Young in quella zona di campo. Per il momento la situazione resta ancora in stand by, con dei controlli più approfonditi che saranno effettuati in questi prossimi giorni.

News Inter: chi giocherebbe al posto di Perisic?

Perisic potrebbe aver preso soltanto una botta, ma nella peggiore delle ipotesi si spera in uno stop di qualche settimana. Ecco che Conte sarà costretto a fare delle scelte diverse per la fascia sinistra, anche tenendo in considerazione l’assenza di Young. Occhio infatti alla possibilità di rivedere Kolarov sulla fascia, non più da centrale quindi ma di nuovo nella linea dei centrocampisti. Ad oggi la scelta più papabile sembra essere questa, con la speranza ovviamente di rivedere Perisic il prima possibile in mezzo al campo.

LEGGI ANCHE: Inter, Ashley Young positivo al Coronavirus: il comunicato (UFFICIALE)

Inter: il punto sugli assenti

Derby in vista, e tanti assenti. Perisic si è fatto male ieri sera, ma non è affatto l’unico insieme a Young a non essere a disposizione dell’Inter. A centrocampo assenti anche Vecino, Nainggolan e Gagliardini, mentre in difesa non saranno della partita nè Skriniar nè Bastoni.

LEGGI: Inter, altri due calciatori nerazzurri positivi al Covid-19 – UFFICIALE