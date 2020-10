Inter, frecciata Eriksen: “Con la Danimarca mi fanno giocare”

Il mercato dell’Inter continua ad andare avanti, e nonostante la sessione estiva sia terminata da qualche giorno, la squadra nerazzurra è ancora impegnata nel trattare in vista della prossima finestra. Se da una parte è possibile che ci saranno degli altri investimenti, dall’altra bisognerà prendere in considerazione anche delle eventuali cessioni. Nella rosa di Conte sono presenti diversi esuberi, Ausilio e Marotta si stanno attivando per trovare delle giuste sistemazioni.

Ultime Inter: Eriksen punge Conte nel postpartita in Nazionale

Tra i tanti giocatori a disposizione di Conte c’è anche Christian Eriksen. Il centrocampista danese non è ancora riuscito a far breccia nelle gerarchie del tecnico, e la scintilla non è mai scoccata. Chissà se lo farà, e intanto i rapporti si fanno sempre più inclinati, tanto da aver fatto scattare uno sfogo vero e proprio da parte del giocatore ex Tottenham. Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa è arrivata una nuova frecciatina ieri sera, queste le parole riportate da cm.it:

“Sono molto contento di tornare in Nazionale, con la Danimarca mi fanno giocare. Sono cambiate diverse cose, non gioco più tanto come facevo al Tottenham, ma sono comunque felice di giocare qui, indipendetemente dal club”

Eriksen, Conte e le panchine di troppo

Molti si aspettavano di più da Eriksen all’Inter, eppure le cose non sempre vanno come previsto. Il danese sta trovando pochissimo spazio in nerazzurro, e per di più il suo umore sembra essere sempre più turbato, soprattutto nei confronti di Conte. Il tecnico ha sempre avuto le idee chiare, e non è uno che si fa condizionare troppo, specie dai giocatori. Ad oggi è difficile un cambio di rotta, anche se i tifosi ci sperano ancora. Forse sono due rete parallele, forse c’è ancora speranza.

Mercato Inter: Eriksen, dallo sfogo al mercato

Il futuro di Eriksen è ancora parecchio incerto, ma quello che è sicuro è che a gennaio potrebbe esserci la possibilità di vederlo già in partenza. L’Inter ascolterà qualsiasi tipo di offerta, anche perchè monetizzare dalla cessione del danese potrebbe portare ad investire per un altro centrocampista.

