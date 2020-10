Ronaldo e Mbappè, la conversazione in Francia-Portogallo: ecco cosa si sono detti

Ronaldo e Mbappè, sorrisi e chiacchiere in campo: parole sul futuro tra i due

Si sono visti in campo tra sorrisi e chiacchiere, nella sfida tra Francia e Portogallo. I fenomeni Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè hanno giocato uno di fronte all’altro e sono stati pizzicati dalle telecamere in campo tra chiacchiere e sorrisi. Il francese si è trovato di fronte al suo idolo di sempre, a cui chiedeva una foto da bambino, mentre ora riceve parole di stima e abbracci in campo. Una bellissima immagine quella vista allo Stade de France di Parigi.

Kylian Mbappè e la stima per Cristiano Ronaldo: il “GOAT” gli ha chiesto del suo futuro in campo

Qualche giorno prima dell’annuncio sulla positività di Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappè si è ritrovato davanti il suo idolo, nel match terminato poi 0-0 tra Francia e Portogallo. In Nations League una bella immagine tra i sorrisi dei due campioni, con Mbappè visibilmente emozionato, considerandolo come idolo vero e proprio della sua infanzia. Dalla cameretta tappezzata di suoi poster al campo da calcio, proprio contro di lui. Tant’è che nel post-partita Mbappè, attraverso i propri canali social, ha postato una foto che lo ritrae in campo proprio con Cristiano Ronaldo, mettendo in didascalia l’emoji della capretta che sta a intendere “GOAT” – Greatest Of All Time, il migliore di tutti i tempi -.

Cristiano Ronaldo a Mbappè: “Vai al Real Madrid?” La risposta del campione del Mondo

Quella conversazione, che ha fatto sorridere i due in campo, è stata rivelata dai colleghi di ESPN, con le battute che sarebbero state dunque decifrate. I tifosi della Juventus avevano preso d’assalto la pagina Instagram del campione francese, scrivendo nei commenti ogni tipo di cosa legata al suo passaggio in bianconero, considerando la possibilità di un De Ligt bis, con i consigli di Cristiano Ronaldo che potrebbero sempre influire, considerando la sua portata. Ma invece, parlando di futuro, CR7 gli ha chiesto: “E allora? Vai al Real Madrid alla fine?”. Mbappè gli ha sorriso, per poi rispondergli “Dai Cristiano, cosa posso dirti? Nemmeno io so cosa farò in futuro“, con tanto di risata da parte di Cristiano Ronaldo. Una pacca sulla spalla poi tra i due e futuro del francese che potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain e dalla Torre Eiffel.