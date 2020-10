Marcello Carli, direttore sportivo del Parma ed ex Empoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva.

Intervista a Carli su Sarri

L’ex ds dell’Empoli ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri provando a rispondere alle domande sul futuro del tecnico toscano.

Sarri?

“Ci sentiamo sempre perché abbiamo un rapporto da anni che va oltre al calcio. L’ho sentito sereno, si sta ricaricando e aspetta di ricominciare con una nuova esperienza. Quando hai allenato squadre come Napoli, Chelsea e Juventus, devi aspettare 2-3 squadre in Italia. Ci sono poche squadre, anche all’estero, perchéin questo momento prevale la voglia di restare al top, quella per un allenatore del genere c’è sempre. A Torino ha fatto un ottimo lavoro, cambiando modulo e mentalità. Adesso la mia speranza è che resti ancora in Italia”.

Intervista a Carli sul Parma

ìKrause?

“In poco tempo è cambiato la nostra società da cima a fondo. Venti giorni fa c’era una proprietà e ora ce n’è un’altra e noi abbiamo atteso che il suo operato finisse prima di cominciare a fare il nostro lavoro. I tifosi gialloblu devono stare tranquilli perché la nuova proprietà ha un’idea di calcio chiara e tanta voglia di puntare ed investire ma soprattutto sui giovani. La famiglia Krause è seria e coesa e questo non può far altro che dare stabilità a tutto l’ambiente. Il nostro presidente non ha portato solo idee, ma chi ha dato voglia e soprattutto risorse importanti che ha già investito. Ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, anche se non vogliamo in nessun modo dare alibi”.

Carli parla di nuovo del mercato

I nuovi acquisti?

“Cyprien è il più pronto insieme ad Osorio. Per aiutare una squadra già forte, poi abbiamo provato a mettere dentro tanti giovani che hanno qualità per garantirci un futuro importante. Ora la parola passa al campo, il resto restano parole e considerazioni”.

Chi vincerà la Serie A?

“Lo scudetto dell’anno scorso è stato poco enfatizzato, ma devo dire che non mi è sembrato scontato. Sarri e la Juventus hanno fatto un ottimo lavoro. Quest’anno lotteranno 3-4 squadre per vincere. Oltre ai bianconeri e all’Inter, anche il Napoli e l’Atalanta. Mi piacerebbe se vincesse la Dea”.