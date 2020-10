Oroscopo di domani 16 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sentirai una grande tensione, ma da sabato starai meglio. Qualcuno ha in testa dei progetti che potranno vedere la luce soltanto tra un paio di mesi. In amore ci sono novità per chi ha cominciato una storia a settembre, forse con una persona distante.

Toro. Domani, sabato e domenica dovrai prendere delle decisioni ben ponderate, che non sollevino polemiche. La giornata sarà sempre molto promettente, ma tu potresti accusare un po’ di stanchezza, forse dovuta ad un po’ di tensione che non ti lascia tranquillo.

Gemelli. DOmani sarai più equilibrato, i rapporti con gli altri saranno più sereni rispetto a inizio settimana. Il weekend non sarà troppo felice per l’amore ma riuscirai a gestire tutto con estrema diplomazia e a superare i momenti no.

Cancro. Domani continuerai nel cammino che ti porterà ad essere una persona completamente nuova, con nuovi interessi. Sul fronte lavorativo c’è chi ha dovuto percorrere una nuova strada, chi comincerà a farlo il prossimo anno. In amore avrai qualcosa di più nel weekend.

Leone. Domani dovresti provare a ricaricare le batterie, in vista di un weekend che sarà più pesante. Verso la sera potrebbe salire un po’ di stanchezza e di nervosismo. Sabato e domenica dovrai evitare le persone che hanno il potere di farti arrabbiare.

Vergine. Domani sarai ancora molto forte: anche se ti senti molto sicuro di te stesso, però, dovresti evitare atteggimanti troppo sbruffoni. Il prossimo fine settimana ti regalerà emozioni speciali.

Oroscopo Paolo Fox 16 ottobre: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarà una giornata molto serena. Nonostante questo, nel corso della giornata potrebbero nascere dei momenti di tensione con qualche parente o collega di lavoro. E’ da un po’ che vivi alti e bassi e nei prossimi giorni ti converrà evitare altre situazioni stressanti per tenere a bada la tua normalità.

Scorpione. Domani e per tutto il weekend, sarai investito dalle belle emozioni. Qualcuno ritroverà la voglia di fare un progetti di coppia importanti. Sul lavoro se hai degli arretrati è il momento di gestirli e tornare al passo. In generale, ci sono buone novità all’orizzonte.

Sagittario. Domani potresti sentirti ancora molto arrabbiato perché non hai ottenuto le soddisfazioni che ti aspettavi riguardo alcuni progetti. Certe volte ti sembra di essere poco sostenuto, di dover lottare contro un muro di gomma. In effetti potrebbe esserci stato qualcuno che ha remato contro. La tua agitazione, però, non va sfogata sul rapporto di coppia: non è giusto.

Capricorno. Domani e per tutto il fine settimana potresti sentirti un po’ turbato. Gli ultimi giorni potrebbe averti messo a dura prova, soprattutto se hai lavorato su un nuovo progetto. Sforzati di mantenere la calma anche in famiglia.

Acquario. Domani sarà una giornata importante, mentre nel weekend potrebbe emergere un po’ di stanchezza e di tensione. Qualcuno dovrà affrontare degli impegni pesanti. In amore ci sarà la calma piatta ma non per forza è un segno negativo.

Pesci. Domani e nel fine settimana ritroverai la passione in amore. Ottobre è un mese di alti e bassi: alterni momenti intensi ad altri piuttosto faticosi. Sul lavoro stai recuperando molto bene: hai una gran voglia di rimetterti in gioco.

