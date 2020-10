Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky del derby in programma sabato sera contro l’Inter.

Notizie Milan, le parole di Donnarumma

“Rispetto allo scorso anno c’è meno gap con l’Inter. Il Milan ha lavorato bene nel corso di questo anno e bisogna ammettere che la società è stata brava a fare un buon mercato. Anche loro si sono rinforzati, ma grazie anche al mister il gap si è ridotto solo che ora è arrivato anche il momento di dimostrarlo. Non vediamo l’ora di scendere in campo e dimostrare il nostro valore, sappiamo le nostre qualità e vogliamo giocarci tutte le nostre carte. Loro sono una grande squadra e hanno un grande tecnico in panchina ma noi non siamo da meno”.

Intervista a Donnarumma su Ibra

Gigio Donnarumma ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e delle sue qualità in campo e fuori.

“Tutti volevamo ci fosse e recuperasse, in questi giorni l’ho visto molto carico in vista del derby. Averlo ci dà forza per il campionato. Siamo un gruppo giovane che deve crescere tanto, sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni. Vogliamo riscattarci e disputare un grande derby. A volte giochi bene e non fai risultato, ma questa volta abbiamo bisogno di un successo. Non abbiamo paura, siamo concentrati e tranquilli”.

Donnarumma, e il rinnovo?

Intanto per i rossoneri non è ancora arrivata nessuna novità sul rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan potrebbe lasciare a fine anno i rossoneri a parametro zero vista la scadenza contrattuale del 2021.

Tuttavia l’operazione per mettere sotto contratto Gigio Donnarumma a zero da parte di altri club non sarebbe ancora cominciata.

A Milano, infatti, la sensazione di tutti è che alla fine la vicenda si possa concludere con la firma del numero 99 con il diavolo.

Per questo motivo in questo momento ci sarebbe tanta cautela, anche mediatica, sulla trattativa con Raiola. Sul calciatore è forte l’interesse di PSG, Real Madrid e Chelsea, ma il portiere vorrebbe rimanere. Per questo le parti starebbero cercando un accordo economico sul nuovo contratto che dovrebbe superare i 6,5 milioni a stagione, una cifra non da poco.