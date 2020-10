Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole tutto: offerta shock

Calciomercato Juventus, ci risiamo. Secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi, il Chelsea non ha mai scordato un vecchio pallino ed è pronto a tornare alla carica per formare un vero e proprio dream team.

Juventus, Dybala in Premier League? L’offerta è invitante

Da molto tempo la situazione di Paulo Dybala non è chiara. La società vuole allungargli il contratto fino al 2025 ma le cifre che offre la Juve non sono quelle che il giocatore si aspettava e in questo contesto molte società iniziano a muoversi per stare con lui.

Secondo media inglesi come The Sun, il Chelsea si fionderà sulla Joya a partire dal prossimo calciomercato, offrendogli il contratto che a sua volta sta chiedendo alla Vecchia Signora. Il club londinese finora ha mostrato di far sul serio di nuovo, dopo sessioni di mercato in cui è stato bloccato dal Fair Play. Quest’estate invece sono arrivati Ziyech, Werner e Havertz per 200 milioni di euro, e ora Abramovich è pronto a fiondarsi sull’argentino.

Oltre al Chelsea, anche Manchester United e Tottenham sono in attesa di ulteriroi sviluppi per quanto riguarda la situazione di Dybala: vale la pena ricordare che questi due club lo hanno seguito per diversi mesi anche in tempi recenti.

Perché Dybala non ha ancora rinnovato?

Come già anticipato, al momento la questione è soprattutto economica. L’ex Palermo è contento alla Juve e Paratici è fermamente convinto di poter costruire assieme a lui un futuro radioso. Ma in mezzo ci sono i soldi, molti soldi. La richiesta infatti di uno stipendio di circa 15 milioni di euro. Una cifra monstre, che la Juve, anche posticipando l’incontro con il suo entourage, sta provando ad abbassare. Fino a questo momento, il club si è spinto ad una proposta di 10 milioni di euro annui.

Dybala ha smaltito l’infortunio

Periodo complicato per la Joya, che prima a causa di un infortunio di tipo muscolare ed in seguito alla gastroenterite che l’ha bloccato nelle gare con la Nazionale, ha saltato un bel po’ di gare. Nella sfida contro il Crotone difficilmente partirà dall’inizio, ma con ogni probabilità sarà comunque in panchina.