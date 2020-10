Calciomercato Inter, 70 milioni per Milinkovic-Savic: parte l’assalto

Calciomercato Inter, non tramonta l’idea Milinkovic-Savic: quanta concorrenza però per lui

Resta un obiettivo dell’Inter, Sergej Milinkovic-Savic che, nel prossimo calciomercato, potrebbe cambiare casacca. Nonostante i diversi arrivi per il centrocampo a cinque di Antonio Conte, il tecnico pugliese sembra non aver mollato l’idea legata al serbo che, a fine stagione, potrebbe dire addio. Saluti alla Lazio dunque, dopo ben 5 anni di “servizio” biancoceleste. Se la Lazio dovesse fallire l’obiettivo conferma, per quel che riguarda un nuovo approdo in Champions League, allora Milinkovic penserebbe all’addio. Il classe ’95 vuole entrare nell’elite dei calciatori d’Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic: spunta un indizio social

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, addio Milinkovic-Savic: ha già scelto il suo nuovo club

Inter e Juve, occhio al Real Madrid: assalto per Milinkovic-Savic, è il sostituto di Luka Modric

Stando a quelle che sono le voci di calciomercato però, la concorrenza per l’Inter sarebbe molto elevata. Oltre ai rivali storici della Juventus, che pure gradirebbero la presenza del gigante serbo in mezzo al campo, su Milinkovic-Savic ci sarebbe finito il Real Madrid. La squadra di Florentino Perez partirebbe all’assalto, come annunciato dai colleghi di fichajes.net, per prelevare il forte centrocampista della Lazio, dalla Serie A. Con l’addio di Luka Modric, che sembra sempre più intenzionato a non rinnovare, i blancos andrebbero spediti verso un nuovo giocatore con i piedi educatissimi, come quelli di Milinkovic-Savic.

Lotito avvisa Inter, Juve e Real Madrid: Milinkovic-Savic va via solo a determinate cifre

Claudio Lotito è stato sempre molto chiaro su quella che è la valutazione della Lazio per l’eventuale cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il patron biancoceleste si metterebbe d’intralcio, per cercare di monetizzare il più possibile. E’ per questo che il Real Madrid è avvisato: per Milinkovic-Savic si partirà da una base di 70 milioni. Cifra su cui il presidente della Lazio non sembra aver intenzione di trattare. Assieme ad Inter e Juventus, tra i club interessati al campione della Lazio, ci sarebbero anche Paris Saint-Germain e Manchester United. L’ex Genk sarà al centro delle voci di calciomercato, per l’intera estate. Tutto dipenderà dunque dalle ambizioni della Lazio, Milinkovic vuole cominciare a calcare i grandi palcoscenici del calcio europeo.