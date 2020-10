In arrivo la sentenza per Juve-Napoli. Rinvio o 3-0 a tavolino? E’ il giorno decisivo perla decisione di Juve-Napoli. Oggi, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea emanerà il comunicato riguardo a quanto accaduto lo scorso 4 ottobre, quando il Napoli non si presentò a Torino per giocare la partita della terza giornata di Serie A contro la Juventus. E’ stata l’ASL di Napoli a prendere la decisione di bloccare la squadra di De Laurentiis a Napoli e imporre l’isolamento fiduciario a Castel Volturno, dopo i casi di Covid 19 (Elmas e Zielinski).

Sentenza Juve Napoli, decisione Giudice Sportivo: aggiornamenti live

Decisione Juve Napoli Giudice Sportivo – Si attende nel pomeriggio di oggi la decisione ufficiale per il caso Juventus-Napoli. Agnelli e la Juventus chiedono la vittoria a tavolino, mentre il Napoli è pronto ad appellarsi all’articolo 55 del Noif, dove è spiegato che per “causa di forza maggiore”(in questo caso l’ASL di Napoli) si può giustificare la mancata presenza di una squadra sul campo di gioco.

11.00- Sentenza Giudice Sportivo Juve Napoli, è attesa la decisione tra le ore 16:00 e 17:00 di oggi 14 ottobre

10:30 – 3-0 a tavolino ipotesi remota per la Gazzetta dello Sport

LEGGI ANCHE >>> Caso Juve-Napoli, De Laurentiis si appella all’articolo 55

Orario decisione Juventus-Napoli

Juventus Napoli rinvio – Come raccontato dall’dizione di Tuttosport, la decisione di Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo in carica dal 2016, dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi la decisione. Confermato l’orario della sentenza, che avverrà tra le ore 16:00 e 17:00.

LEGGI ANCHE >>> Sentenza Juve-Napoli, le parole di De Laurentiis