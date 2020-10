E’ arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per quanto riguarda la partita Juventus-Napoli che non si è disputata lo scorso 4 ottobre a Torino per la mancanza della squadra azzurra, bloccata dalla Asl campana. Sono arrivate le prime reazioni a caldo da parte dei giornalisti.

Le reazioni di Alvino e l’ironia di Ziliani

Pochi minuti fa il giornalista Carlo Alvino, sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha cinguettato: “Nulla di nuovo sotto al sole. Solo l’ennesima conferma di quanto andiamo dicendo da tanto tempo. Ma abbiate fede perché non andrà a finire così. Alla fine la giustizia (magari anche fuori dai confini) trionferà! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno”.

Nulla di nuovo sotto al sole. Solo l’ennesima conferma di quanto andiamo dicendo da tempo. Ma abbiate fede non finirà così. Alla fine la giustizia (magari anche fuori dai confini) trionferà! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 14, 2020



Anche Paolo Ziliani ha voluto dire la sua: “L’INUTILITA’ DEL GIUDICE SPORTIVO. E’ preclusa “ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività”. Insomma, poteva dirlo subito che si rigioca. Se la partita col Napoli, a quanto pare molto probabile, sarà fatta recuperare, con tutti i positivi che in questo momento ha la Juventus saranno stessi i bianconeri decideranno di non presentarsi”.

Ancora un tweet di Ziliani

“3-0 per la Juventus ed 1 punto di penalizzazione per il Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie che sono risultati positivi al Coronavirus, anche Zauli e l’Under 23 in quarantena, cos’era sta smania di prudenza del Napoli? Forse che adesso arriva CR7 e lo si va a prendere a Caselle con l’ambulanza?”

3-0 per la Juve e 1 punto in meno al Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie positivi, Zauli pure e l’Under in quarantena, cos’era ‘sta smania di prudenza del Napoli? Forse che adesso arriva CR7 e lo si va a prendere a Caselle con l’ambulanza? pic.twitter.com/PfIXWb5YZ8 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 14, 2020

Anche dalla Francia parlano della sentenza

Anche il quotidiano francese ‘L’Equipe‘ si è espressa sulla sentenza: “Il Napoli perde a tavolino il match di Serie A contro la Juventus e riceve anche un punto di penalizzazione“.

