Parma, 4 casi di Coronavirus. Squadra in isolamento

Non c’è pace nel mondo del calcio. E’ notizia di pochi minuti fa che il Parma ha registrato quattro casi di positività al Coronavirus. Tre di loro sono asintomatici mentre un altro presenta leggeri sintomi. Salgano a 34 i casi in Serie A.

Parma, 4 casi di positività al Coronavirus. Uno è sintomatico

Il Parma poco fa, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che dai tamponi effettuati nella giornata di oggi sono stati riscontrati ben 4 casi di positività al Covid-19. Questo il comunicato ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che ne nell’ultima serie di controlli sono stati evidenziati che quattro persone hanno contratto il Coronavirus. Si tratta di atleti che appartengono alla Prima Squadra. Uno tra questi è leggermente sintomatico mentre gli altri tre sono asintomatici. I calciatori, in questo momento, si trovano in isolamento fiduciario come da protocollo e secondo le direttive federali e ministeriali. La società intende comunicare, inoltre, che il resto del gruppo è risultato negativo ai test per il Covid-19. Grazie alla normativa e con le autorità sanitarie competenti, tutta la squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario. Tutti gli atleti che non hanno preso il virus potranno svolgere, regolarmente, gli allenamenti fissati per questi giorni. Sono esclusi contatti con l’esterno“.

Oggi è toccato all’americano McKennie e ad un Under 23

Non solo il Parma. Quest’oggi, a risultare positivo, è stato il centrocampista della Juventus Weston McKennie. Il calciatore statunitense era rientrato in giornata dopo gli impegni con la sua nazionale (partita contro Cuba dove ha realizzato una tripletta in pochi minuti). La società di Andrea Agnelli ha comunicato, subito dopo aver saputo i risultati del tampone, che l’ex Schalke 04 ha il Coronavirus. Non solo lui: anche un membro dello staff dell’Under 23 ed il difensore Lucas Rosa (oltre al tecnico Lamberto Zauli). La squadra è,anch’essa, in isolamento fiduciario.

Salgono a 34 i giocatori di Serie A col Covid

Aumentano, purtroppo, a 34 gli atleti che giocano in Serie A ad avere la malattia. La società ducale non ha ancora annunciato i nomi dei 4 calciatori. A breve ci saranno ulteriori aggiornamenti. Questo il tweet della società gialloblu

