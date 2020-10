La domanda che tutti si fanno è quando torna Cristiano Ronaldo dopo aver avuto il coronvarus?

Notizie Juventus: ecco quando Ronaldo tornerà in campo

Sono ore di attesa ed apprensione in casa Juventus per le condizioni di Cristiano Ronaldo. La punta, come riportato da TS, è risultata positiva al Covid-19.

Per questo motivo ora i bianconeri aspettano la sua guarigione ed il doppio tampone sperano che questo arrivi prima della sfida contro il Barcellona di Lionel Messi.

L’asintomaticità del campione portoghese ha consentito di abbandonare immediatamente quei risvolti drammatici che il Covid-19 porte con se e concentrarsi solo sugli aspetti prettamente sportivi della vicenda. Tutti ipotizzano del resto che il campione lusitano possa facilmente recuperare come fatto dai suoi colleghi.

Ma quanto tempo gli servirà per risultare nuovamente negativo ai tamponi, ergo tornare a disposizione?

Non c’è certezza. Da Boga, rimasto fermo per 40 giorni, ad altri esempi, il nuovo protocollo prevede un minimo di 10 giorni.

Pirlo spera che il calciatore possa presto essere abile ed arruolato in ottica campionato e più ancora in ottica Champions League visto che i calendari prevedono subito la partita all’Allianz Stadium tra Juventus e Barcellona già alla seconda giornata.

Juventus: Pirlo ha bisogno di Ronaldo

La Juve ha bisogno di Cristiano Ronaldo avendo in rosa solo due attaccanti di peso e Paulo Dybala. Che tra l’altro è reduce da un lungo periodo di inattività agonistica.



Calendario alla mano, dopo i 10 giorni di isolamento, ecco quali gare salterà. I protocolli della Serie A prevedono che un giocatore possa tornare convocabile dal giorno successivo all’esecuzione di un tampone risultato negativo. Quelli della Champions League ne prevedono 7 dopo l’ultimo tampone negativo.

Ciò significa che le date sono sostanzialmente due: 21 ottobre (al più tardi) per presenziare a Juventus-Barcellona del 28 ottobre e 24 ottobre per la convocazione a Juventus-Verona di domenica 25.

Juve: quali gare salterà Ronaldo?

Dunque, Ronaldo potrebbe saltare le gare Crotone-Juventus in agenda sabato e Dinamo Kiev-Juventus di martedì, gara di debutto della squadra di Andrea Pirlo in questa nuova edizione del torneo più importante d’Europa.

Tuttavia, ricordiamo ancora che Dybala ha impiegato un mese e mezzo per negativizzarsi, Rugani 35 giorni. Ad Ibra recentemente sono servite due settimane.