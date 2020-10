Lazio, Tare: “Ho rifiutato un’altra big come ds”

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa – tramite videoconferenza – ad una tv albanese nella quale ha raccontato la sua carriera da dirigente.

Notizie Lazio, Tare ha rifiutato il Milan

Lasciare la Lazio? «L’offerta del Milan è arrivata due stagioni fa da Maldini, ma il mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale, sono tanti anni che sto a Roma».

Mercato? «Abbiamo fatto il nostro calciomercato e c’è un rito che si ripete con i nostri tifosi scontenti perché non conoscono la difficoltà nel portare avanti le trattative. Dobbiamo trovare giocatori con le giuste caratteristiche e mentalità, ma anche compatibili dal punto di vista finanziario».

Lotito pronto ad inventarsene un’altra. Il numero uno della Lazio tratta il rinnovo di Simone Inzaghi con il club capitolino.

Notizie Lazio: ora Tare lavora al rinnovo di Inzaghi

Per Tare ora il lavoro a Roma non è finito. La società lavora per il rinnovo di Inzaghi. Il tecnico è molto corteggiato da diversi club e il presidente Lotito vorrebbe blindarlo con un piano ben definito per il tecnico.

Il patron biancoceleste – oltre al ritocco dell’ingaggio (da 2,2 milioni a 3) – vorrebbe inserire una speciale clausola rescissoria per trattenere il tecnico in caso di novità da altri club.

Lazio: si pensa al caso Correa

Il presidente Caludio Lotito ha pensato ad una speciale clausola che servirebbe alla società ad evitare strani corteggiamenti. Questa sarebbe simile a quella di Correa, una sorta di clausola rescissoria che funzioni da indennizzo per limitare l’interesse di altri club che hanno messo nel mirino l’allenatore Nei prossimi giorni i due ne discuteranno, quel che è certo è che Lotito vorrebbe trattenere l’allenatore.

Ad oggi però la firma è un mistero. Dopo incontri veri o presunti, confermati e smentiti, la notizia certa è che l’intesa non è stata ancora trovata.

Durante la sosta, infatti, era in programma un incontra tra Lotito ed il tecnico.

La settimana scorsa Inzaghi avrebbe pranzato a Formello con Tare e Alessandro Matri, nuovo collaboratore del direttore sportivo. Con il direttore sportivo si è a lungo ragionato sulle liste per il campionato e Champions ma non è chiaro se anche del rinnovo. Simone era rimasto nel centro sportivo anche dopo l’arrivo nel pomeriggio si Lotito.