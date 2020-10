La Juventus torna in isolamento: c’è un nuovo positivo (UFFICIALE)

La Juventus ha annunciato un nuovo calciatore positivo: si tratta di uno degli ultimi giocatori arrivati alla corte di Andrea Pirlo. La notizia è di pochi istanti fa.

Juventus, McKennie è positivo al coronavirus

Attraverso un comunicato ufficiale la società bianconera ha diffuso la notizia di un nuovo contagio: si tratta dell’ultimo acquisto Weston McKennie, che era appena rientrato dagli impegni con gli Stati Uniti (contro Cuba aveva realizzato una tripletta in pochi minuti).

Il gruppo squadra è in isolamento fiduciario ➡️ https://t.co/TwEwvFt33H pic.twitter.com/1ljEMQOG48 — JuventusFC (@juventusfc) October 14, 2020

Nella nota del club si legge come da stasera tutta la rosa entrerà in isolamento fiduciario alla Continassa. Ciò permetterà ai calciatori negativi di continuare gli allenamenti in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla gara contro il Crotone. Sono vietati tuttavia i contatti con l’esterno, a cominciare dalle stesse famiglie dei giocatori.

Il comunicato del club

Nella giornata di ieri era toccato, purtroppo, al fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Il numero sette ha contratto il virus nel ritiro della sua nazionale. Doveva scendere in campo questa sera nel match contro la Svezia, gara valevole per la quarta giornata di Nations League. Per quanto riguarda McKennie, invece, il tampone è stato effettuato nella giornata di questa mattina a Torino. Il calciatore era appena rientrato dal ritiro della sua nazionale ed è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato del club sul proprio sito ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, il giocatore McKennie ha il Coronavirus. In seguito alla normativa imposta comunichiamo che la squadra, da questa sera, va in isolamento fiduciario. Ciò permetterà a chi è negativo di continuare gli allenamenti e di disputare le partite. Non si potranno, però, avere contatti con l’esterno”.

Continuano i contagi anche nell’Under 23

Anche l’Under 23 non se la sta passando molto bene. Nella serata di ieri, infatti, è uscita la notizia che anche il tecnico Lamberto Zauli ha il Covid-19. Non solo l’ex centrocampista del Palermo, ma anche del difensore Lucas Rosa e di un membro dello staff. Entrambi sono stati messi in isolamento fiduciario per lo stesso motivo.

