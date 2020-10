Momenti di panico alla Juventus per la positività al Coronavirus emersa a Cristiano Ronaldo dopo gli ultimi tamponi effettuati con il Portogallo. Il campione bianconero salterà la gara di sabato sera contro il Crotone ed è in dubbio per la partita di Champions League contro il Barcellona.

Juventus, Ronaldo positivo al Coronavirus: lo sfogo della sorella

Cristiano Ronaldo attualmente è in Portogallo con la sua Nazionale e sta scontando i primi giorni di quarantena, prima di capire se può fare ritorno a Torino e attenersi alle regole imposte dal Governo italiano circa il virus che continua a circolare. Per il campione lusitano sono arrivate tante critiche, alle quali ha risposto la sorella, Katia Aveiro, con un duro sfogo su Instagram.

“Se Cristiano Ronaldo deve svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero un inviato di Dio. Grazie! Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me… la più grande frode che abbia mai visto da quando sono nata. Una frase che ho letto oggi e che ho applaudito alzandomi in piedi: ‘Basta con questo mondo di burattini’. Qualcuno che apra gli occhi, per favore!”.

Juventus, Ronaldo salta il Barcellona? Decisivo l’ultimo tampone

Juventus, Ronaldo torna in Italia nonostante il Coronavirus?

Questa mattina, inoltre, è emersa la possibilità di un ritorno anticipato (e forzato) di Cristiano Ronaldo a Torino. Il campione è ancora affetto da Coronavirus ma potrebbe chiedere il permesso di tornare prima della fine della quarantena in Italia per continuare i giorni lontani dal campo in Italia. L’obiettivo sarebbe quello di affidarsi alle leggi italiane che, con il nuovo DPCM, prevedono una quarantena di 10 giorni per i positivi asintomaitici. Ronaldo, infatti, salterà la gara contro il Crotone ma vorrebbe rientrare in campo per la gara di domenica prossima contro il Verona.

