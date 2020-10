Cristiano Ronaldo positivo al Covid 19. E’ questa la notizia che ieri ha scosso il mondo del calcio. Uno dei calciatori più forti di tutti i tempi è stato contagiato dal terribile virus, ma al momento sta molto bene. Il campione portoghese è impegnato con la Nazionale e ora dovrà restare in isolamento fiduciario in attesa di nuovi sviluppi. La Juve farà a meno di lui per le prossime due sfide, la speranza è quella di cercare di recuperarlo per il big mach contro il Barcellona del prossimo 28 ottobre, dove tornerà ad affrontare Leo Messi.

Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Covid 19: gli ultimi aggiornamenti verso il Barcellona

Ieri la notizia della positività di CR7 e subito isolamento fiduciario. Il calciatore è stato anche beccato da qualche fotografo mentre prendeva il sole fuori al balcone della sua camera d’Hotel. Il giocatore sta bene e attende soltanto di risultare negativo il prima possibile al prossimo tampone. Ronaldo vuole esserci a tutti i costi per Juventus-Barcellona, gara valida per la seconda giornata dei giorni di Champions League che si giocherà all’Allianz Stadium mercoledì 28 ottobre. Non sarà facile e scontato però vedere il numero 7 della Juventus in campo. La motivazione è semplice, la UEFA ha un regolamento chiaro. Il protocollo Uefa prevede per i positivi la necessità di inviare 7 giorni prima di una partita all’Uefa Protocol Advisory Panel un documento che attesti la negatività. Nel caso di Ronaldo, la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 21 ottobre, dunque CR7 ha soli 7 giorni per guarire dal Coronavirus e scendere in campo con il Barcellona.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)LEGGI ANCHE >>> Juventus, ecco come Cristiano Ronaldo ha preso il Covid 19

Juventus, quando è previsto il rientro in Italia di Ronaldo?

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il rientro in Italia del giocatore è previsto tra 10 o 14 giorni. Sarà decisivo il prossimo tampone per capire a che punto si trova con il recupero dal virus il campione portoghese. Al momento risultato improbabile che Ronaldo torni in Italia prima dell’ultimo weekend di ottobre.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, crollo in borsa dopo la notizia su Ronaldo

Juventus, che partite salterà Cristiano Ronaldo?

Quando torna Ronaldo in campo? E’ questa la domanda principale che si fanno i tifosi della Juventus. Ad oggi, il calciatore salterà sicuramente le partite con Crotone e Dinamo Kiev. Quasi impossibile che ci siano per Juventus-Verona, da valutare, invece, per Barcellona e Spezia.

LEGGI ANCHE >>> Sergio Ramos alla Juventus, maxi offerta