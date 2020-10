Fabio Paratici potrebbe salutare la Juventus a fine anno.

Notizie Juventus, addio Paratici: arriva la notizia

Secondo quanto riportato da TS, Paratici potrebbe dire addio alla Juve. I bianconeri lavorano e per Andrea Agnelli c’è soprattutto l’approvazione del progetto di bilancio chiuso il 30 giugno con una perdita di 89,7 milioni di euro, 18,3 in più rispetto ai 71,4 milioni originari dovuti alla cessione di Higuain.

Non si parlerà, invece, del possibile addio di Paratici da più parti ventilato. Gossip infondati, perché la verità è un’altra e ribalta qualsiasi aspettativa o previsione: il dg bianconero dovrebbe restare a Torino nonostante le tante offerte arrivate da tutta l’Europa.

Juventus, Paratici rimane?

Al momento il matrimonio con Paratici pare felice da entrambi i fronti, tanto che il dirigente sta già programmando il mercato di gennaio e le linee guida per quelle estive. Anzi le voci pare lo abbiano inevitabilmente infastidito.

E’ vero che Paratici ed i suoi collaboratori dovranno rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Se ne sta già parlando, l’argomento è caldo ma per il momento conta che il dg non sarà sostituito in attesa della firma.

Ad oggi il rapporto con Agneli è solido nonostante l’offerta arrivata dal Manchester United che, a più riprese, ha bussato alla porta di Paratici che ha rifiutato con garbo e orgoglio. Su di lui c’era anche l’interesse della Roma che però sembra essersi rassegnata.

Juve, Paratici tiene Ronaldo

Sul ds resta il forte pressing dalla capitale. Il nuovo patron sbarcato a Roma, Dan Friedkin, ha voglia di incidere e farlo subito.

L’americano vorrebbe subito risolvere la questione legata al debito lasciato da Pallotta e andare dritto verso quello che è il suo progetto a Roma. Con il club capitolino ha voglia di puntare in grande ed è per questo motivovorrebbep ortare a Torino un grande ds. Il nome caldo resta quello del CFO bianconero, Fabio Paratici. L’uomo sarebbe il primo indiziato per occupare il ruolo da dirigente sportivo alla Roma se non fosse che i bianconeri non lo molleranno così facilmente nonostante il contratto con i bianconeri non sia ancora stato firmato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma: caccia al nuovo ds, c’è stato un incontro