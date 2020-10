Italia-Olanda 1-1 LIVE: Van de Beek risponde a Pellegrini

Gruppo 1 di qualificazioni all’Europeo, stasera si affrontano Italia e Olanda. Gli azzurri di Roberto Mancini sono a quota 5, subito dopo gli orange a 4. Match che promette spettacolo tra due big nazionali. All’andata la nostra squadra si è imposta per 0-1 alla Cruyiff Arena. L’attacco sarà guidato da Immobile pronto a sfidare Van Dijk, attenzione al talento di Depay e De Jong.

Italia-Olanda, la cronaca in sintesi del match

Il match inizia in modo piuttosto equilibrato, ma le prime scintille sono degli azzurri, che dopo pochi secondi ci provano subito con Pellegrini. Lo stesso centrocampista pochi minuti dopo riesce a segnare il gol dell’1-0 al 18′: gran lancio di Barella e bel movimento tra i due centrali olandesi. La reazione degli orange non si fa attendere, ed ecco che 25′ arriva il paeggio: Depay serve Van de Beek, il centrocampista fulmina Donnarumma dal centro dell’area per l’1-1. Gli azzurri giocano un primo tempo migliore, e nei minuti finali sfiorano il nuovo vantaggio con Spinazzola. Il tiro del laterale è centrale e parato facilmente da Cilessen. Non ci sono altre chance importanti, la prima frazione termina in pareggio.

Italia-Olanda, il tabellino

Gol: Pellegrini (I) Van de Beek (O)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Akè; F. De Jong, Van de Beek, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay.