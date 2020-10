Italia-Olanda, le formazioni ufficiali della gara di Nations League

L’Italia scenderà in campo questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Olanda in Nations League. Una scelta non casuale, visto che il capoluogo lombardo è la città simbolo in Italia per la lotta al covid-19.

Italia-Olanda, le formazioni ufficiali: le scelte di Mancini

Mentre i contagi registrano un picco mai visto (oggi più di 7.000 casi nel Belpaese), il mondo va avanti. E così fa anche il calcio. Di seguito le scelte dei ct per la gara di stasera, in campo alle ore 20:45. Mancini lascia fuori El Shaarawy, ieri protagonista di un piccolo giallo: prima positivo, è risultato in seguito negativo al covid-19. In attacco si posizioneranno Chiesa, Immobile e Pellegrini. Il centrocampo sarà composto da Jorginho, Verratti e Barella, mentre davanti a Donnarumma agiranno, in una difesa a 4, D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Akè; F. De Jong, Van de Beek, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay.