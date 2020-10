In un punto stampa a Capri è intervenuto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Quest’ultimo ha parlato di un possibile lockdown nel periodo natalizio in quest’anno.

Aumenta il numero dei contagi

In Italia aumenta il numero dei contagi dovuti al Coronavirus. Quest’oggi, infatti, si registrano 7332 nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19. Ovvero il dato più alto da quando è iniziata la pandemia. Si è parlato, addirittura, di un nuovo lockdown nel periodo natalizio. Ipotesi che è stata valutata da alcuni virologi come Andrea Crisanti.

Queste le sue dichiarazioni del Premier Conte: “Questa curva, purtroppo, sta lentamente crescendo. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di adottare misure più restrittive. E’ vero che c’è un nuovo record di persone positive, ma c’è anche da dire che sono stati fatti tantissimi tamponi. Ribadisco, ancora una volta, che dobbiamo tutti rispettare le regole. Questa nuova ondata dobbiamo affrontarla con grande senso di responsabilità. Dico basta alle polemiche, basta con questi discorsi astratti, smettiamola di fare discussioni inutili. Qui bisogna essere concreti. In primo piano c’è la questione di salvaguardare la salute di tutti“.

Conte: “Obiettivo fermare questa curva che continua ad alzarsi“

“Se il numero dei contagiati continua a salire ed il numero delle persone che si trovano negli ospedali ed in terapia intensiva sremo di nuovo in difficoltà. Questa curva che tende ad alzarsi dobbiamo assolutamente fermarla. La migliore soluzione è quella di rispettare le regole, non smetterò mai di dirlo. Con le Regioni continueremo ad aggiornarci. Se vogliamo vincere bisogna collaborare. Con la Campania e con tutte il resto delle Regioni abbiamo introdotto la possibilità di introdurre misure restrittive se dovesse presentarsi l’occasione. Per quanto riguarda quelle di allentamento bisognerà trovare un’intesa con il ministro della Salute”.

E su un possibile lockdown a Natale: “Non faccio previsioni“

“Lockdown a Natale? Non faccio previsioni. In questo momento sto facendo previsioni delle misure più adeguate ed idonee e sostenibili per prevenire un lockdown. Ma è chiaro che tutto questo dipenderà, esclusivamente, da come si comporteranno i cittadini”.

