Calciomercato Roma: nuovo colpo possibile dall’Arsenal

La Roma si muove sul mercato già in vista di gennaio. Secondo le ultime di calciomercato riportare dal CDS, sarebbe aperta la trattativa con l’Arsenal.

Mercato Roma: Kolasinac dall’Arsenal è più di un’idea

La Roma in attesa di conoscere il nuovo ds si muove già sul mercato. Negli ultimi gironi, infatti, un intermediario importante avrebbe offerto il cartellino di Sead Kolasinac, mancino dell’Arsenal e della nazionale bosniaca. Classe ‘93, nelle ultime stagioni il difensore un passaggio in Germania ha perso il posto in squadra e vorrebbe una nuova avventura.

In giallorosso ha diversi amici, tra i quali Dzeko. Il terzino era stato accostato anche in passato alla Roma. Stavolta l’operazione potrebbe essere ragionevole, perché i giallorossi hanno solo Spinazzola e il giovanisimo Calafiori, che peraltro non ha ancora rinnovato il contratto. Senza Kolarov ora il club ha più spazio.

Mercato Roma: Kolasinac, i dettagli dell’operazione

Il club giallorosso, già per gennaio, vorrebbe puntare su Kolasinac, perché rappresenti un’alternativa pronta a Spinazzola, e cedere Calafiori. Fonseca avrebbe chiesto la cessione in prestito del ragazzino, talento purissimo del 2002 per il quale la Roma ha già detto di “no” a 8 milioni dalla Fiorentina in estate.

Calafiori, che ha solo 18 anni, potrebbe presto rinnovare anche perché il giocatore vuole restare alla Roma, sogna di diventare grande con la squadra del cuore e sarebbe disposto ad aprire la trattativa. Morgan De Sanctis ha offerto 400.000 euro più bonus al procuratore, Raiola, che però tiene botta.

A proposito di direttore sportivo, continua lo screening da parte dei Friedkin che non ha fretta e cerca un nome internazionale.

Roma: firmerà il nuovo ds?

Tra i candidati c’è sempre Ralf Rangnick, allenatore-direttore che sembrava destinato proprio al Milan. Occhio anche però al nome di Luis Campos, consulente di mercato proprio di Elliott.

Ad oggi queste due piste sono complicate dai contratti ancora in essere. Più semplice sarebbe convincere Michael Emenalo, nigeriano, ex direttore tecnico del Chelsea, che al momento risulta libero. Il vero sogno sarebbe portare a Roma Fabio Paratici. Il ds della Juventus ha il contratto in scadenza a fine anno e deve ancora rinnovare con il club piemontese, ma la pista è molto complicata.