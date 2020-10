Sono anni ormai che Massimiliano Allegri è lontano dalla Serie A e dal mondo del calcio. L’ex allenatore di Juventus e Milan, capace di vincere sei scudetti, tre Supercoppa italiana, quattro Coppa Italia e arrivare due volte in finale di Champions League, è fermo dallo scorso campionato, quando venne sostituito da Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Anche questa stagione sembra che il tecnico si sia preso una pausa, ma il suo ritorno in panchina è sempre più vicino.

Calciomercato Lazio, Inzaghi in pole per il PSG

Dopo Inter, Roma e il ritorno alla Juventus (in Italia), è la Lazio l’altra squadra italiana a cui è accostato il nome di Allegri. All’estero ci hanno pensato Barcellona, PSG e diversi club inglesi, ma nulla di concreto alla fine. Secondo le ultime notizie, pare che per la panchina del Paris Saint Germain sia sfida a due tra Allegri e Simone Inzaghi, con l’allenatore della Lazio che però stia guadagnando sempre più punti a favore. Il rinnovo di contratto non sembra più così vicino come prima.

Mercato Lazio, Inzaghi non rinnova: assalto ad Allegri

Il prolungamento di contratto per Inzaghi non è del tutto scontato, anzi, a dire la verità ad oggi non è percorribile. Per questo la società già si sta attivando per la prossima stagione, quando nell’estate del 2021 il tecnico italiano si libererà dalla Lazio secondo contratto. Per sostituirlo spunta un grande nome, quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe ripartire da Roma, sponda giallorossa o biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Allegri torna in Serie A

Come riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito starebbe provando a convincere con una maxi offerta l’allenatore attualmente svincolato. Si parla di circa 4 milioni a stagione per un contratto triennale. Altri segnali decisivi arrivano dal fatto che la Lazio ha ingaggiato nel proprio staff medico in questi ultimi mesi già persone che hanno lavorato con Allegri ai tempi della Juve. Il rinnovo di Inzaghi è in stand by e la Lazio guarda al futuro con Allegri.

