Calciomercato Inter: Ter Stegen nel futuro, le ultime

L’Inter pensa ad un grande portiere per il dopo Samir Handanovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri si starebbero muovendo per tedesco.

Calciomercato Inter: Ter Stegen nel futuro

Ter Stegen all’Inter, Marotta si muove. Secondo le ultime di mercato, attualmente, il vero grande obiettivo del portiere del Barcellona è quello di tornare pronto per Ronald Koeman in vista delle due super sfide contro il Real Madrid e la Juve in Champions League.

In realtà però i prossimi saranno giorni decisivi anche per il suo futuro visto che il contratto di Marc André Ter Stegen va rinnovato. Il portierone tedesco aveva cominciato a negoziare il prolungamento con il Barcellona prima che il mondo venisse sconvolto dal coronavirus. E così, lo scorso inverno, i dirigenti blaugrana e René vom Bruch, il suo agente, decisero di prendersi una lunga pausa che ora sta portando il portiere pericolosamente vicino alla scadenza.

Mercato Inter: Marotta su Ter Stegen

Ovviamente il portiere dopo le buone prestazioni vorrebbe un aumento. Ter Stegen però ha docuto adeguarsi alla richiesta dalla società catalana ai propri calciatori di accettare una riduzione temporanea del proprio ingaggio.

Per questo, dopo una parentesi lunga sette mesi, durante la quale l’estremo difensore di Monchengladbach ha confermato di essere uno dei migliori portieri al mondo, ora firmare sembra ancora più complicato.

Il presidente degli spagnoli, dopo aver fatto muro per evitare l’addio di Lionel Messi, ora deve lavorare sul portiere. Josep Maria Bartomeu sembra ottimista, pensa di aver convinto Ter Stegen ad accettare un aumento graduale del proprio ingaggio che, dagli attuali 5 milioni netti lieviterà, arriverà a 18. Una cifra che lo renderebbe il portiere più pagato al mondo e tra quelli che guadagnano di più in Liga.

La durata del contratto si sposterebbe dal 2022 al 2025. Una proposta che René vom Bruch ha consegnato al proprio assistito che sta riflettendo. Ter Stegen ha sempre messo il rinnovo con il Barça in cima ai propri desideri ma su di lui ci sarebbero diversi club come l’Inter.

Ultime Inter: Ter Stegen perfetto per Conte

La società sa che il tedesco Ter Stegen sarebbe perfetto per Conte, soprattutto se arrivasse a parametro zero. La società milanese è pronta a prolungare con Samir Handanovic fino al giungo del 2022. Da quel momento però servirà un nuovo portiere.