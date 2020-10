Calciomercato Inter, maxi offerta rifiutata e rinnovo pronto: c’è l’accordo

L’Inter si prepara ad affrontare un’altra grande sfida stagionale. Dopo la Lazio, infatti, il club nerazzurro incontrerà subito alla quarta giornata il Milan di Stefano Pioli, che si trova a bottino pieno a nove punti al primo posto. Conte dovrà fare a meno di diversi calciatori importanti, sono sei i giocatori dell’Inter positivi al Covid 19: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young. Dunque non sarà facile affrontare il Derby di Milano in queste condizioni. Intanto, la società già è a lavoro per quanto riguarda i rinnovi di contratto.

Calciomercato Inter, via ai rinnovi

Terminato il mercato in entrata, ora la società ha più di due mesi per pensare con tranquillità ai rinnovi di contratto dei propri calciatori, prima di ritornare attivi sul mercato di riparazione. Sono diversi i calciatori in scadenza nei prossimi anni che l’Inter vuole far firmare, su tutti Lautaro Martinez, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni in scadenza 2023, da valutare, invece, le situazioni legate a Brozovic e Perisic in scadenza 2022. Intanto, prima di loro potrebbe andare alla firmare Danilo D’Ambrosio.

Mercato Inter, rinnovo D’Ambrosio

Danilo D’Ambrosio, difensore classe 1988 capace di giocare sia nei tre di difesa che da esterno a centrocampo, ha un contratto in scadenza nel 2021. Già dai prossimi mesi, infatti, il giocatore potrebbe accordarsi con un nuovo club e firmare un pre contratto. Ma non è questa l’idea del giocatore e nemmeno dell’Inter. Come riportato da FcInterNews.it, le parti sono a lavoro per il rinnovo di contratto. Il calciatore andrà a firmare fino al 2023, c’è già l’accordo di massima tra le parti, con gli agenti che hanno dato via libera alla società dopo l’ok del giocatore.

Inter, rifiutata una maxi offerta per D’Ambrosio

Nei giorni scorsi, inoltre, è arrivato un segnale molto chiaro. L’Inter ha rifiutato un’offerta di oltre 5 milioni per il calciatore da parte del Monaco. Dunque la volontà è chiara anche da parte della società che vuole tenersi stretto il calciatore per ancora diversi anni.

