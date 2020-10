Calciomercato Inter, futuro dubbio per Lautaro: c’è già il sostituto

Il calciomercato dell’Inter continua ad andare avanti spedito, e sia Ausilio che Marotta starebbero già cercando di pianificare eventuali assalti in vista di gennaio. Attenzione però non solo agli investimenti, ma anche alle possibili cessioni, con diversi giocatori che vengono continuamente sondati dalle big. Tra i vari gioielli dei nerazzurri c’è soprattutto Lautaro Martinez, il quale futuro è ancora parecchio incerto.

Ultime Inter: Lautaro Martinez può partire, ecco chi lo vuole

Il futuro di Lautaro continua ad essere parecchio incerto, soprattutto a causa delle tante pretendenti che nei mesi scorsi si sono fatte avanti. L’attaccante argentino sta facendo molto bene in Italia, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di tante big, ora intenzionate a compiere un assalto concreto al Toro. Ma chi è la squadra in pole? Senza dubbio il Barcellona, la quale era già stata ad un passo dal centravanti la scorsa estate. Un nuovo assalto sembra essere in programma, a patto però che parta qualcuno. L’Inter chiede infatti circa 90 milioni di euro per il suo gioiello, ed è per questo che la squadra blaugrana dovrà assolutamente vendere prima di investire. Questa la notizia riportata da cm.it.

Mercato Inter: il sostituto di Lautaro

L’Inter dovrà gestire nel miglior modo possibile la situazione Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è ancora nel mirino del Barcellona, ed è chiaro di come i nerazzurri dovranno mettersi già alla ricerca di un eventuale sostituto. I nomi sul taccuino sono tanti, ma negli scorsi giorni si è aperta un’ipotesi molto interessante: Aguero. Il Kun può lasciare il Manchester City a parametro zero, anche perchè Guardiola sembra stia andando a caccia di Griezmann. Un intreccio tra Inter, Barcellona e City può letteralmente infuocare il prossimo mercato.

LEGGI: Calciomercato Inter, maxi scambio: Lautaro al Manchester City, arriva Aguero

Inter-Lautaro: si tenta il rinnovo

Lautaro è pressato dal Barcellona, e presto l’Inter sarà costretta a correre ai ripari se non vuole perdere il suo attaccante. Ausilio e Marotta stanno spingendo per il rinnovo, e già negli scorsi giorni hanno provato a contrattare con l’agente del Toro. La prima proposta pare sia stata rifiutata, ci saranno altri tentativi da qui a poco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro chiude al Barcellona? Le sue parole