Calciomercato Inter, arriva la risposta del Chelsea per Kantè

Il mercato di Serie A si sta dimostrando ancora una volta molto attivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre sta continuano a portare avanti diversi sondaggi, anche e soprattutto in vista di gennaio. Ne sa qualcosa l’Inter, intenzionata a rinforzarsi in più reparti per essere sempre più competitiva. Attenzione a cosa può succedere a centrocampo, con tanti nomi interessanti sul taccuino di Ausilio e Marotta.

Ultime Inter: sogno Kantè, arriva la risposta del Chelsea

Tra i tanti obiettivi di mercato dell’Inter troviamo soprattutto Kantè, centrocampista del Chelsea e giocatore molto stimato da Antonio Conte. Il francese è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, e i nerazzurri hanno provato più volte a scalfire il muro eretto dai Blues. Niente da fare, con il club di Abramovich che ha risposto ancora una volta con un “no” secco. Stando a quanto riportato dal Daily Mail infatti, la squadra londinese avrebbe per l’ennesima volta escluso la partenza di Kantè, ancora centrale nel progetto sia al presente che in futuro. L’Inter per ora si defila quindi, con una presa che però non è ancora stata mollata.

Mercato Inter: concorrenza Kantè

Kantè è senza dubbio l’obiettivo principale dell’Inter, nonchè grande sogno di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro lo vedrebbe benissimo nel suo centrocampo, ma sa benissimo che si tratta di un’operazione molto difficile da mandare in porto. Le complicazioni sono dovute a più fattori, uno di questi è il prezzo: almeno 50 milioni di euro, solo cash e senza ipotesi di contropartita. Altro ostacolo? La concorrenza, in particolare quella del PSG. La squadra francese è piombata sull’ex Leicester, e pare che Leonardo voglia architettare un assalto da qui a breve.

Inter-Kantè: serve cedere

La corsa a Kantè si fa sempre più dura, ed è chiaro ed evidente di come i nerazzurri abbiano bisogno di cedere qualcuno. L’investimento si finanzierà con qualche partenza, e ad oggi ci sono diversi indiziati pronti all’addio. Occhi puntati soprattutto su Skriniar.

