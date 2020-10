Il calciomercato dell’Inter si è concluso con uno dei più grandi colpi a centrocampo dell’intera sessione di mercato: Arturo Vidal è diventato nerazzurro a parametro zero. Con il cileno si è completato il reparto con tanta qualità e con la leadership e l’esperienza che cercava Antonio Conte che, però, non sembra essere del tutto soddisfatto della mediana venutasi a formare il 5 ottobre.

Calciomercato Inter, l’obiettivo resta Kanté

Tra gli obiettivi del tecnico nerazzurri c’era e c’è N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea e vero e proprio pallino di Conte sin dai tempi di Stamford Bridge. La mancata cessione di alcuni calciatori di alto livello, quali Brozovic e Skriniar, non ha permesso ai nerazzurri di affondare il colpo per il centrocampista francese che è rimasto a disposizione di Frank Lampard per la nuova stagione. Ma non sembra essere inziata nel migliore dei modi la stagione di Kanté con il Chelsea. Si sta scontrando spesso e volentieri con Frank Lampard e presto potrebbe dire addio.

Calciomercato Inter, il PSG vuole Kanté

Secondo quanto rivelato da todofichajes.com, anche il PSG avrebbe rotto gli indugi per Kanté e sembra essersi convinto ad affondare il colpo con il Chelsea. Il centrocampista è considerato il partner ideale da affiancare a Marco Verratti e, per questo, Leonardo potrebbe tentare di mettere le mani su Kanté già nel mercato di gennaio. Le casse del PSG potrebbero permettere ai transalpini di anticipare l’Inter e accaparrarsi il metodista classe ’91 che gradirebbe tornare a casa e continuare la sua carriera.

PSG, l’offerta per Kanté

Dopo i primi contatti fra il PSG ed il club londinese, la richiesta per la cessione di Kanté sembra essere di 90 milioni di euro. Cifra che l’Inter, ovviamente, farebbe fatica a sborsare senza cessioni illustri che già non sono andate a buon fine in estate. Inter-PSG: sfida aperta.

