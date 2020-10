Oroscopo di domani 14 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata abbastanza tranquilla, senza alcun colpo di scena. Per fortuna sei alla fine di un periodo molto faticoso ma potresti aver bisogno di un aiuto concreto per risolvere qualche problema di natura burocratica che ti porti dietro da tempo. Cerca di tenere a freno il tuo nervosismo.

Toro. Domani sarà una giornata che favorirà l’amore. Se sei in coppia potrai vivere momenti molto emozionanti; se sei single, finalmente inizierai a vivere qualcosa che ti mancava da troppo tempo. Ciò che più conta sarà mettersi in gioco, dare spazio alle proprie capacità, alle porprie doti migliori.

Gemelli. Domani sarà un’altra giornata ricca di problemi. Ti sentirai molti affaticato per questo e inoltre c’è qualcuno che sta mettendo a dura prova la tua pazienza. Devi tenere duro ancora un po’: giovedì sarà una giornata migliore per tornare a sorridere.

Cancro. Domani potresti sentirti un po’ lunatico. Sarai molto sensibile ma vorrai esprimere a pieno la tua forza. Piano piano stai per liberarti di tutte quelle difficoltà emotive e psicologiche che ti hanno tormentato negli ultimi due anni.

Leone. Domani sarà una giornata molto positiva in amore. Il tuo carisma riuscirà a trasportare il partner in qualcosa di molto bello, qualcosa che da tempo aspettavate entrambi. In questi giorni dovresti usare estrema cautela con i soldi: ci sono alcune questioni molto complicate che andranno risolte.

Vergine. Domani sarà l’ennesima giornata importante di questo periodo. Il fine settimana, invece, sarà molto buono dal punto di vista emotivo. In ambito interpersonale c’è chi proverà a metterti i bastoni tra le ruote: fatti scivolare tutto addosso.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani potresti sentirti ancora attaccato dagli altri. Purtroppo fino alla fine dell’anno la tua felicità non sarà messa in primo piano dalle stelle. Il 2021, invece, sarà un anno decisamente importante, in cui potrai rimettere insieme tutti i cocci della tua vita. Costruirai un’identità più forte, sia a livello professionale che personale.

Scorpione. Domani sarà una giornata molto promettente per chi vorrà portare avanti un progetto. Preparati a un weekend molto interessante, anche se dovrai cercare di essere meno critico nei confronti degli altri e dedicarti più alle tue emozioni: solo così sboccerà l’amore.

Sagittario. Domani sarai ancora piuttosto giù di morale. Qualcuno con cui avevi un progetto interessante ti ha voltato le spalle e non c’è modo di recuperare. In amore servirà molta prudenza perché la tua rabbia potrebbe essere negativa per la coppia.

Capricorno. Domani dovresti abbandonare per un po’ il tuo senso pratico e cercare di esaudire un tuo desiderio. E’ il momento di iniziare a viaggiare con la mente verso quegli obiettivi che ti sei prefissato e che hai in mente di realizzare.

Acquario. Dal punto di vista delle relazioni, domani e dopodomani saranno due giornate fortemente interessanti. Anche le persone più sfuggenti dovranno iniziare a pensare al futuro in maniera più stabile e tradizionale. Novità in arrivo.

Pesci. Domani dovresti evitare in ogni modo lo stress, perché nel corso della giornata potrebbe emergere un po’ di stanchezza. In questo periodo stai vivendo delle emozioni molto complesse: ti sembra di aver dato molto in passato e in questo momento non stai ricevendo quello che ti spettava.

L’oroscopo delle squadre

SAMPDORIA – Nata sotto il segno del Leone, la Samp di Claudio Ranieri dovrà preparare la delicatissima sfida di sabato pomeriggio contro la Lazio di Simone Inzaghi. Prima della pausa è arrivata una vittoria molto importante contro la Fiorentina e in questi giorni il carisma del tecnico, coadiuvato a quello dei calciatori più esperti, porterà tanto entusiasmo.