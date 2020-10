Nazionale, El Shaarawy positivo: ecco cosa è successo

Nazionale, c’è un positivo nel gruppo azzurro. Brutta tegola per la Nazionale italiana.

Nazionale: El Shaarawy positivo al coronavirus

El Shaarawy sembrerebbe aver contratto il Covid-19. La Nazionale trema.

I calciatori convocati da Roberto Mancini hanno sostenuto un secondo tampone, per verificare l’eventuale positività al Coronavirus. Da questo sarebbe emerso il contagio di Stephan El Shaarawy.

Nazionale, la notizia non è certa

Tuttavia la notizia non è ancora certa. Ecco cosa è successo:

Il Commissario Tecnico della Nazionale avrebbe dovuto presentarsi in conferenza stampa a metà pomeriggio, ma la conferenza è stata rinviata a causa della positività dell’ex Roma, attualmente asintomatico.

Tuttavia El Shaarawy aveva già effettuato un test sIerologico che aveva dato esito negativo. Per questo motivo, come confermato dal professor Ferretti, medico della Nazionale potrebbe trattarsi anche di un falso positivo. Il primo tampone, infartti, avuto esito positivo, seppur a bassa carica, mentre l’esito dei secondo dovrebbe ancora arrivare.

Mancini riassume la vicenda dei tamponi

Questo il riassunto di Roberto Mancini sull’esito dei tampini di oggi in conferenza stampa:

Tamponi? “Non abbiamo vissuto una giornata pazzesca, è stato normale, avremmo dovuto fare allenamento alle 17-18, ora invece scendiamo in campo alle ore 20. Abbiamo fatto un tampone al giorno, speriamo sia un falso positivo. Ora siamo un po ‘distratti ma felici di essere a Bergamo, con le cose già a posto, anche per la gente. Ci sono dei momenti buoni, l’Atalanta fa divertire e avrei voluto fare lo stesso con i tifosi”.

Formazione? “Penserà a questa solo dopo il tampone, ho un gruppo di ragazzi in gamba. Tutti si meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza. Quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Non giocheranno sempre gli stessi per salvaguardia, spazio ad Immobile”.

Cambi? “Rientrerà Giorgio, poi ci saranno quattro o cinque cambi”.

Ci sono possibilità per Berardi e Locatelli? “Ci saranno dei cambi sicuramente rispetto alla gara di Amsterdam”.

Favoriti? “Lo scorso anno abbiamo cominciato un percorso, dovevamo scegliere i calciatori.Siamo migliorati, ci serve per arrivare al meglio all’Europeo. Cercheremo di vincere con tutto il gruppo ma bisogna prima arrivarci”.