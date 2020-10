Napoli: isolamento finito per gli azzurri. ADL contro la Juve: “Vedremo”

La Asl di Caserta ha dato il via libera al Napoli: Gennaro Gattuso ed il resto dei giocatori possono tornare nelle loro case. L’isolamento fiduciario è terminato. Ancora in isolamento Zielinski ed Elmas.

Napoli, la squadra può tornare a casa

Isolamento fiduciario terminato per Gattuso ed i suoi ragazzi. Possono lasciare il ritiro di Castel Volturno e ritornare nelle loro case. La Asl di Caserta ha dato finalmente il permesso dopo che, nella giornata di oggi, sono stati effettuati altri tamponi per il Coronavirus e tutti sono risultati negativi. Questo il messaggio della società azzurra sul proprio profilo ufficiale di Twitter:

La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 13, 2020

La battuta di De Laurentiis dopo la riunione di Lega

Pochi minuti fa è terminata la riunione della Lega Serie A, dove si sono riuniti tutti i presidenti dei club per parlare del futuro dei diritti tv. Quando è uscito il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, un giornalista gli ha chiesto: “Presidente che cosa si aspetta dal Giudice Sportivo domani? (in merito alla decisione se assegnare il 3-0 a tavolino a favore della Juventus per il match non disputato la terza giornata di campionato)”. Il numero uno degli azzurri ha risposto con un secco: “Vedremo!“.

Zielinski ed Elmas ancora positivi

Intanto Piotr Zielinski ed Eljif Elmas sono ancora positivi al Covid-19. I due centrocampisti mancheranno nel match di sabato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Possibile esordio dal primo minuto per il nuovo arrivato Tiemoué Bakayoko. Quest’ultimo si sta già allenando da qualche giorno proprio nel ritiro degli azzurri ed è subito a disposizione di Gattuso. Le sue condizioni fisiche sono ottime a sentire i rumour che arrivano dal centro sportivo, bisognerà vedere se ha i 90 minuti nelle gambe visto che non gioca una partita ufficiale da molti mesi.

