Milan, Scaroni: “Derby a rischio? Assolutamente no!”

Il Coronavirus ha iniziato a preoccupare, e non poco, l’intera Serie A che nel giro di pochi giorniha visto tante squadre scoprire calciatori positivi. Dopo la sospensione di Juventus-Napoli (domani il verdetto sulla gara), anche per le altre gare si è sparsa la preoccupazione di rinvii o decisioni a tavolino. Tra queste, il derby di Milano tra Inter e Milan in programma sabato sera: della gara ha parlato Paolo Scaroni, presidente rossonero.

Inter-Milan, Scaroni: “Il derby non è a rischio”

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, in scena oggi a Milano per decidere il futuro dei diritti tv del calcio italiano, ha risposto in modo molto esaustivo alla domanda sul derby a rischio.

“Il derby tra Inter e Milan non è assolutamente a rischio”.

Con queste brevi ma esaustive dichiarazioni, Paolo Scaroni ha rassicurto tutto il calcio italiano. Il derby si giocherà e con esso anche tutte le altre gare, nonostante alcuni calciatori positivi.

Milan, nuovo caso di positività: nuovo ciclo di tamponi

Inter-Milan, tanti positivi al Coronavirus

Per Inter e Milan negli ultimi giorni sono emerse tante positività al Coronavirus che hanno messo a rischio il derby di sabato sera, almeno nell’immaginario collettivo dei tifosi. Per l’Inter, ad oggi, mancheranno Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young, tutti risultati positivi nelle ultime due settimane. Per il Milan di Stefano Pioli, invece, solo Matteo Gabbia è risultato positivo al Coronavirus durante il ritiro della Nazionale Under 21, diventata un vero e proprio focolaio negli ultimi giorni. Nella mattinata odierna, i rossoneri hanno riscontrato la positività anche in Daniele Bonera, membro dello staff di Pioli. Per il Milan è in arrivo un nuovo ciclo di tamponi a pochi giorni dal derby.

Milan, Rebic torna per il derby?

I rossoneri, intanto, possono sorridere per il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli. I due calciatori (uno positivo al Covid-19 e l’altro infortunato al polpaccio) sono tornati ad allenarsi e saranno disponibili per il derby contro l’Inter. L’unico dubbio, ad oggi, resta legato alle condizioni di Ante Rebic, infortutosi al gomito durante il match contro il Crotone. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il croato starebbe tentando il recupero lampo per esserci contro l’Inter.

