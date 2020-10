Una doppia batosta per la Juventus. Dopo la positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus, anche in Borsa il club è scesa ulteriormente.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid, la Juventus crolla in Borsa

La Juventus di Andrea Pirlo dovrà fare a meno del suo fuoriclasse almeno per una quindicina di giorni visto che proprio pochi minuti fa è emersa la notizia che il talento portoghese ha contratto il Coronavirus. Salterà quindi i match di campionato contro il Crotone e l’Hellas Verona e le due partite di Champions League contro la Dinamo Kiev ed il Barcellona di Lionel Messi. Ma non c’è solo questo problema per il club di Andrea Agnelli. Una volta che si è divulgata l’ufficialità anche la quotazione in Borsa della società è calata di molto.

La Juve infatti è quotata alla Borsa di Milano ed ha visto scendere il prezzo delle sue azioni di quasi il 6% quando si è saputo che il numero 7 aveva contratto il virus con la sua nazionale, come riferisce RMC1. Negli ultimi 12 mesi, complessivamente, il valore è calato del 46%: colpa soprattutto della crisi economica dovuta proprio a questa pandemia che ha colpito tutto il mondo, non solo quello sportivo. In questo momento il calciatore è in isolamento fiduciario. La Federazione portoghese, attraverso una nota ufficiale, ha voluto confermare che l’atleta sta bene e che non presenta alcun tipo di sintomo. Ovviamente non prenderà parte al match che la sua squadra affronterà domani sera contro la Svezia, gara valevole per la quarta giornata di Nations League. Era sceso in campo questa domenica contro la Francia a Parigi, sfida che si è conclusa in parità (0-0).

Il messaggio della sua fidanzata su Instagram

La fidanzata del centravanti bianconero, Georgina Rodriguez, ha condiviso una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram. Uno screenshoot che ritrae proprio Ronaldo a letto che videochiamata la sua lei. La ragazza ha scritto: “Sei la mia ispirazione“.

Diventano 30 i calciatori col Covid in Serie A

Cristiano Ronaldo si aggiunge alla lista dei calciatori che hanno preso il Coronavirus. Per il momento, il campionato italiano, registra almeno 30 casi di positività.

