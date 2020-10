Coronavirus Milan, nuovo caso di positività nel club: nuovo ciclo di tamponi

Continua ad esserci il caos nel calcio italiano in merito ai casi di positività al Covid 19 tra calciatori e staff quasi in ogni club. Intanto, resta a rischio ma non troppo il Derby di Milano che dovrebbe giocarsi sabato pomeriggio allo stadio San Siro. La partita potrebbe essere rinviata se dovessero aumentare i casi da Coronavirus nei due club, ad oggi sono sei i calciatori dell’Inter contagiati. Arriva però la notizia dell’ultim’ora con un nuovo caso di positività da Covid 19 nel Milan, si attendono nuovi tamponi per tutta la squadra.

Milan, nuovo caso di positività nel club: è Bonera

Arriva il comunicato dell’AC Milan che conferma il nuovo caso di positività nel club rossonero, si tratta dell’ex calciatore Daniele Bonera, che si trova nello staff di Stefano Pioli come collaboratore tecnico. Questo il comunicato del Milan:

“Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

Inter-Milan, nuovo ciclo di tamponi per i calciatori

Guarito nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic, ora però la squadra dovrà sottoporsi ad un nuovo ciclo di tamponi. Tutti negativi i risultati di oggi dei tamponi effettuati nelle ultime ore, ma dopo la positività di Bonera il club dovrà effettuare nuovi tamponi a tutta la squadra nei prossimi giorni. Si cercherà di capire se ci sarà la possibilità di giocare o no il Derby di Milano in base alle notizie che arriveranno.

Inter-Milan, Rebic prova il recupero

Chi proverà, invece, a recuperare è Ante Rebic. Il calciatore è uscito per infortunio al gomito nella gara con il Crotone e vuole esserci a tutti i costi per il Derby. I prossimi giorni saranno decisivi per capire a che punto è con il suo recupero.

