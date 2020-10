Si avvicina sempre di più il primo derby stagionale tra Milan e Inter, con le due squadre che hanno iniziato molto bene il nuovo campionato, a suon di colpi di calciomercato e vittorie. Stefano Pioli e Antonio Conte dovranno fare i conti con le possibili assenze dovute al Coronavirus ma intanto lavorano per rendere il derby uno dei più belli di sempre, anche perché torna ad essere d’alta classifica.

Calciomercato Milan, piace Thauvin

Il Milan per l’intera sessione di calciomercato ha cercato un nuovo esterno d’attacco da affiancare al trio già ampiamente rodato formato da Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic. Alla fine, però, i rossoneri si sono affidati al giovane Jans Petter Hauge, attaccante scoperto durante la gara di Europa League contro il Bodo Glimt e acquistato pochi giorni dopo. Il classe ’99 si giocherà spesso il posto da titolare con Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers ma nessuno dei tre sembra poter fare la differenza, come vorrebbe, invece Stefano Pioli. Per questo motivo, dopo la fine del mercato, Paolo Maldini si è messo alla ricerca di un nuovo calciatore in quel ruolo e si è interessato a Florian Thauvin, esterno del Marsiglia in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid: le ultime

Calciomercato Milan, sfuma Thauvin?

L’attaccante francese potrebbe disputare l’ultima stagione in Ligue 1 in quanto ha il contratto in scadenza nel 2021 con il club allenato da Villas-Boas. Il Milan, già da tempo, sta lavorando per acquistarlo a parametro zero per la prossima stagione ma, negli ultimi giorni il Marsiglia ha deciso di muoversi per rinnovare il contratto del classe ’93. Infatti secondo mercato365.com, il Marsiglia non vuole perdere ​Florian Thauvin a parametro zero. L’OM ha pronta una proposta di rinnovo che potrebbe lasciare il Milan con un pugno di mosche.

Milan, altro caso di positività al Coronavirus: i dettagli

Thauvin ancora lontano dalla Serie A

Il calciatore francese anche nella sessione di mercato conclusa da poco era stato cercato da club italiani: Atalanta, Roma, Napoli su tutti che hanno sondato il terreno con il Marsiglia, senza mai affondare il colpo. Ora ci sta provando il Milan e anche in questo caso la trattativa potrebbe non decollare e veder sfumare il passaggio di Thauvin in Serie A.

