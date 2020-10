Il calciomercato della Juventus si è aperto con lo scambio tra Arthur e Pjanic che ha portato ad entrambi i club risorse tecnico-tattiche ed economiche. Tra i due club, però, gli affari potrebbero non essere conclusi qui. La Juventus, infatti, sta guardando con estremo interesse ai profondi cambiamenti che sta attuando il club blaugrana per poterne approfittare e sottrarre qualche campione.

Calciomercato Juventus, piace Dembélé

La Juventus, da tempo, si è interessata ad Ousmane Dembélé che non riesce a trovare tanto spazio nel Barcellona. Poi il grave infortunio della scorsa stagione ha limitato ancora di più il suo minutaggio in blaugrana e ora la dirigenza pensa di cederlo. Fu acquistato nel 2018 dal Borussia Dortmund per 130 milioni di euro ma ha disatteso le aspettative, così i cambiamenti che ha intenzione di attuare il club catalano potrebbero portare l’asso francese lontano dalla Liga, con la Juventus che guarda con interesse al suo futuro.

Calciomercato Juventus, Koeman fa fuori Dembélé

Nella stagione appena iniziata, inoltre, Dembélé non sta lasciando il segno. Anzi, Ronald Koeman sembra non voler puntare sul calciatore francese tanto che, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, preferirebbe venisse ceduto per far cassa e puntare su altri calciatori. Il giovanissimo talento francese è stato già “fatto fuori” dal nuovo tecnico del Barcellona che gli ha concesso solamente 23 minuti nelle prime tre gare di Liga. Con il ritorno di Philippe Countinho, per l’ex BVB gli spazi sono diventati ancora più ristretti e il suo addio è sempre più probabile.

Juve, assalto a Dembélé

Ora, per i bianconeri, si aprono le strade per arrivare al velocissimo attaccante francese. Dembélé è da tempo un pallino di Fabio Paratici che, già in estate, ha provato a prenderlo inserendo Federico Bernardeschi nella trattativa, salvo trovare il muro del Barcellona. I blaugrana, infatti, per la sua cessione chiedono solo cash e non lo cederanno a prezzo di saldo: il valore dell’attaccante francese si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

