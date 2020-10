Calciomercato Juventus, Commisso polemico sull’affare Chiesa: le parole

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa da pochi giorni, e la maggior parte delle squadre di Serie A si sono impegnate per completare diverse operazioni. Ne sa qualcosa la Juventus, molto attiva durante le varie settimane, e che è riuscita a concludere quasi last minute l’importante affare Federico Chiesa. L’esterno ex Fiorentina è arrivato in un’operazion molto onerosa, ma che sarà allegerita a rate. Intanto a voluto commentare la vicenda il patron della viola Commisso, il quale ha usato parole alquanto polemiche.

Ultime Juventus, Commisso: “Deluso da Chiesa..”

Chiesa è ormai un giocatore della Juventus, ma Commisso non ha ancora dimenticato del tutto la vicenda che lo ha visto trasferirsi da Firenze a Torino in maniera quasi improvvisa. Il patron della squadra viola ha infatti detto la sua sulla trattativa, usando però delle parole polemiche, e quasi di delusione, nei confronti del giocatore. Questo quanto riportato da CalcioNapoli24:

“Un immagrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli. Non c’era un accordo con la Juve per Chiesa un anno fa, non ho ricevuto nessuna offerta, ma ormai è acqua passata. Sono rimasto deluso da Chiesa, il padre mi ha mandato un messaggio, ma lui non lo ha fatto. Abbiamo mandato i documenti a Coverciano perchè non voleva venire a salutare”

Chiesa, la Juventus e la delusione di Firenze

Chiesa alla Juventus ha alzato un polverone piuttosto importante, soprattutto nell’ambiente fiorentino. Il giocatore ha ovviamente ricevuto molte critiche per il suo trasferimento in bianconero, e già nella giornata della chiusura c’erano stati diversi avvenimenti polemici. Commisso si è detto deluso da come è partito il giovane esterno, e in più la trattativa chiusa quasi sul gong, non è stata di certo chiara fino in fondo. Il pre-accordo c’era quasi sicuramente, ma tra i due club forse no, almeno a quanto detto dal patron italo-americano.

Juventus: Chiesa pronto a stupire

La Juventus intanto si gode Chiesa, e il giocatore si gode la grande chance nel club più importante in Italia in questo momento. L’esterno italiano sarà sotto la guida di Pirlo, il quale quasi sicuramente lo vorrà schierare da estrerno; ora ci sarà da capire se in un centrocampo a 4, o in una linea a 5.

