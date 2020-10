Calciomercato Inter, sgarbo al Milan: si tenta l’assalto al difensore per il 2021

Calciomercato Inter, Milenkovic diventa l’obiettivo numero uno: individuato da Conte come il difensore per il futuro

E’ stato al centro delle questioni di casa Inter e del calciomercato, il nome di Nikola Milenkovic e la soluzione di un difensore centrale, da regalare ad Antonio Conte.

Il tecnico dell’Inter ha più volte ribadito alla propria società, la voglia di avere in rosa un nuovo innesto, legato proprio alla difesa. L’addio di Godin, ma la permanenza di Skriniar, hanno permesso alla società nerazzurra di restare ferma così com’è, ma per il futuro le cose saranno diverse.

E’ quello del serbo il nome più gradito in casa Inter. Il difensore Nikola Milenkovic, seguito anche dal Milan, diventa di fatto l’obiettivo in cima alla lista di Beppe Marotta, che non ha alcuna intenzione di depennare il suo nome. Se l’ha fatto con Smalling e con altri profili tracciati, nel corso di quest’ultima sessione di calciomercato, l’ad dell’Inter non sembra avere intenzione di farlo anche con Milenkovic. Al contrario, un tentativo si farà proprio nelle prossime sessioni di mercato.

Mercato Inter, i nerazzurri non mollano Milenkovic: resta un obiettivo per il 2021

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, per un difensore che esce, un altro arriva in casa Inter. Il futuro è ancora incerto attorno a Skriniar e nulla è deciso ancora dopo la permanenza dell’estate appena conclusa. Per il domani chissà, i club di Premier League sembrano sempre dietro l’angolo ed assalti come quello di City e Tottenham potrebbero venir fuori.

E’ per questo che il quotidiano piemontese racconta del possibile scenario di cui è protagonista Nikola Milenkovic. Per il serbo, l’Inter non sembra aver voglia di svenarsi in chiave calciomercato, ma con il contratto in scadenza nel 2022 e un rinnovo che non arriva, potrebbe approfittarne con Rocco Commisso che potrebbe essere pronto a calare le proprie pretese economiche.

Inter a caccia di un perno per la difesa a tre: Milenkovic sì, ma l’alternativa si chiama Armando Izzo

Antonio Conte vuole un difensore che sappia adattarsi all’esigenza della difesa a tre e il primo nome resta quello di Nikola Milenkovic. Per il serbo, però, l’Inter sembra non avere intenzione di intraprendere una bagarre di mercato a colpi di offerte ed è per questo che, se il prezzo dovesse schizzare alle stelle, la società nerazzurra sarebbe pronta al piano B: il nome è quello di Armando Izzo, pronto ad un’avventura in una big d’Italia.