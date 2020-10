Il calciomercato dell’Inter si è chiuso con il super colpo dal Barcellona: Arturo Vidal si è liberato dai blaugrana e ha firmato biennale con i nerazzurri per continuare la sua carriera. Ma gli affari tra i due club potrebbero non essere terminati con l’acquisto del centrocampista cileno. In estate la squadra catalana ha insistito per arrivare a Lautaro Martinez, salvo poi fare dietrofront e alzare bandiera bianca. Ma presto il Barcellona potrebbe tornare alla carica per l’attaccante argentino e mettere sul piatto un’offerta irrninunciabile per l’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta vuole ter Stegen

Marc-André ter Stegen sta discutendo il rinnovo del contratto con il Barcellona. Il portiere tedesco è al centro del porgetto di Ronald Koeman ma la rivoluzione attualmente in atto potrebbe portare a cambiamenti anche per il numero uno blaugrana. Secondo Sport, però, il presidente Bartomeu sta spingendo sull’acceleratore per portare a termine la trattativa e firmare il rinnovo a cifre molto importanti e prolungare il sodalizio con uno dei portieri più forti del mondo. A fare da controparte sembra esserci l’Inter. Beppe Marotta, infatti, ha individuato nel tedesco il sostituto perfetto di Samir Handnovic.

Calciomercato Inter, Marotta si inserisce per ter Stegen

Nonostante dalla Catalogna filtri ottimismo riguardo al rinnovo di ter Stegen l’Inter non molla la presa. Secondo Mundo Deportivo, infatti, i nerazzurri avrebbe chiesto al portiere tedesco di aspettare un altro anno per poi ereditare il posto di Samir Handanovic. Un tentativo in extremis di Marotta, che sembra avere grande stima del portiere blaugrana e vorrebbe riuscire a convincerlo a non rinnovare con il club catalano. Al momento, comunque, il Barcellona rimane positivo riguardo all’intesa per il prolungamento del contratto.

Inter, Handanovic va via?

I nerazzurri, dunque, non molleranno la presa su ter Stegen finché non ci sarà la firma definitiva sul nuovo contratto con il Barcellona. Se così sarà, però, l’Inter potrebbe pensare di continuare a contare su Samir Handanovic, portiere di assoluto livello che ha il contratto in scadenza nel 2022.

