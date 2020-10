Calciomercato Inter, non tramonta Kantè: nerazzurri pronti al sacrificio

Calciomercato Inter, Kantè resta una pista da seguire: è l’obiettivo numero uno per il centrocampo

Il calciomercato dell’Inter, continua anche a bocce ferme. E’ dal Chelsea che vengono fuori i nomi, con N’Golo Kantè che resta un obiettivo per i nerazzurri ed Emerson Palmieri, l’italo-brasiliano in rottura con la società londinese.

Non ha un rapporto idilliaco con Frank Lampard, il campione del Mondo 2018, N’Golo Kantè. Il calciatore francese resta nel mirino dell’Inter, che non lo toglie dai propri obiettivi per il futuro. Il calciomercato lo vede ancora protagonista, con Beppe Marotta che non ha voglia di escluderlo dalle possibilità. Il desiderio di Antonio Conte sarebbe quello di tornare a lavorare con uno dei perni più graditi da lui, con il quale ha vinto l’ambito trofeo della Premier League, al suo primo anno al Chelsea. E lo stesso Kantè ha voglia di tornare a vincere un titolo importante come può essere quello di un campionato, dopo la vittoria ottenuta prima con Claudio Ranieri e poi proprio con il tecnico pugliese.

Mercato Inter, Kantè può arrivare: finita la sua esperienza al Chelsea?

Servirà cedere per arrivare al gran colpo, che porta il nome di N’Golo Kantè. Il centrocampista francese è il sogno di casa Inter e completerebbe un reparto di centrocampo costruito proprio nel progetto Conte: Barella, Vidal e Kantè. Tutta opera del duo composto da Marotta e Ausilio, nel compito di rendere l’organico del tecnico pugliese, competitivo a massimi livelli. Sono i colleghi di Tuttosport a raccontare della possibilità di vedere arrivare in Serie A il talento francese del Chelsea, che potrebbe aver chiuso con la società di Londra. Con i blues, dopo ben 4 anni, potrebbe essere finita.

Inter, sacrificio per arrivare a Kantè: Marotta pronto a tagliare la rosa per accontentare il suo allenatore

Il colpo Kantè è possibile, magari già per gennaio. Entro il 2021, l’Inter ha intenzione di piazzare il grande colpo, ma le richieste economiche da parte del Chelsea continuano a non abbassarsi. Dai 50 ai 60 milioni, oscilla a queste cifre la valutazione economica del club di Londra che si priverebbe del suo talento, ma non giocando al ribasso. E l’Inter ne è consapevole, ma per arrivare al giocatore, dovrà fare delle rinunce. Un tesoretto potrebbe venir fuori dalle cessioni degli scontenti, più la situazione che riguarda Skriniar. Non è ancora detta l’ultima parola sul suo futuro che, a questo punto, resta incerto.