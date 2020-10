Il calciomercato dell’Inter è risultato tra i migliori della Serie A, per la serie di acquisti chiesti ed ottenuti da Antonio Conte ma anche per aver trattenuto i calciatori migliori. Tra questi, soprattutto Lautaro Martinez. L’attaccante argentino era entrato nel mirino del Barcellona che ha provato a più riprese a prenderlo come erede di Luis Suarez, salvo trovarsi di fronte il muro altissimo dell’Inter.

Calciomercato Inter, il Barcellona si ritira per Lautaro Martinez?

Le difficoltà economiche in cui si sono trovati tutti i club europei hanno permesso all’Inter di trattenere abbastanza facilmente Lautaro Martinez. Il Toro aveva la clausola rescissoria di 111 milioni di euro in scadenza all’inizio di luglio e il Barcellona non ha potuto esercitarla a causa del Coronavirus che ha prosciugato le casse blaugrana. All’inzio della sessione di calciomercato, però, le voci di un possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona sono tornate a farsi vive. Le parole di stima di Lionel Messi, in particolare, avevano fatto credere che l’affare fosse possibile ma poi tra Inter e Barcellona la pista si è raffreddata.

Calciomercato Inter, scambio Lautaro-Aguero? Le ultime

Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro allo scoperto

Questa sera Lautaro Martinez sarà impegnato con la sua Argentina nel match contro la Bolivia, valido per le Qualificazioni alla Coppa America. Uno dei suoi agenti, Rolando Zarate, ha parlato del futuro del Toro. Queste le parole del suo procuratore, che lavora insieme a Beto Yaque, a RadioTrendTopic.

“Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro è un giocatore di proprietà dell’Inter. Sarebbe irrispettoso per il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene con i nerazzurri“.

Calciomercato Inter, sgarbo al Milan: assalto al talento classe 2001

Inter, ora Lautaro è imprescindibile

Per l’Inter di Antonio Conte, Lautaro è diventato imprescindibile. Nelle prime tre giornate di Serie A, il calciatore argentino ha messo a segno tre reti, una per ogni partita. Nell’ultima gara, contro la Lazio, è stato anche il migliore in campo, mostrando di essere concentrato al 100% sui colori nerazzurri. Intanto Conte lo attende al Suning Training Center, per preparare il derby contro il Milan di sabato sera.

