Calciomercato Fiorentina, nuovo assalto al bomber: arriva a gennaio

La Fiorentina deve rialzarsi dopo l’ultima sconfitta contro la Sampdoria in casa. Il club viola affronterà dopo la sosta delle Nazionali lo Spezia di Italiano, che dovrà fare i conti con diverse assenze importanti. La partita al momento non è a rischio, ma anche nello Spezia è stato registrato un caso Covid 19 nelle ultime ore, si tratta del giovane terzino sinistro Marchizza. La Fiorentina di Iachini, intanto, potrebbe scendere in campo con un modulo nuovo visto l’ultimo acquisto di Callejon. Per il ruolo di punta, invece, continuano a giocarsi il posto in tre: Kouamé, Vlahovic e Cutrone, ma nonostante questo la società a gennaio potrebbe intervenire per rinforzare il reaprto.

Calciomercato Fiorentina, nuovo assalto a Milik

La Fiorentina ha provato ad acquistare una punta di spessore nelle scorse settimane, come ammesso dallo stesso Pradé che ha fatto il nome proprio di Milik. Infatti, i viola, non mollano e per gennaio potrebbero rilanciare. Il calciatore è stato messo fuori rosa dal Napoli e dovrà trovare una nuova sistemazione per gennaio per non perdere la Nazionale in vista degli Europei 2021. La Fiorentina potrebbe essere una di queste opzioni.

Mercato Fiorentina, offerta per Milik

L’affare tra Milik e la Fiorentina è sfumato a gennaio per alcuni dettagli, ma come riportato da Tuttosport i viola potrebbero riformulare una nuova offerta al Napoli e al calciatore, che intanto ha rilasciato oggi una lunga intervista dove parla di passato, presente e futuro. Su di lui ci sono anche Roma, Tottenham ed Everton. A gennaio potrebbe scatenarsi un’asta per il giocatore che sa bene di non poter permettersi di restare a Napoli in tribuna tutta la stagione per andare poi via a zero, in estate ci saranno gli Europei. La Fiorentina cerca ancora una punta e potrebbe presentare una maxi offerta al suo agente per convincerlo, mentre con il Napoli si potrà lavorare anche sulla base di 10-12 milioni di euro.

