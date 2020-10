Atalanta, Ilicic pronto per giocare: si allena con i compagni

Arrivano sempre maggiori notizie positive per l’Atalanta di Gasperini. Il club nerazzurro guida la classifica di Serie A con nove punti su nove e si prepara alla prossima grande sfida con il Napoli, prima di iniziare la fase a gironi di Champions League contro il Midtjylland. Tanto entusiasmo anche in questo avvio di stagione per la squadra bergamasca che ora sta ritrovando anche calciatori che per inizio di stagione sono stati assenti. Dopo Miranchuk tocca a Josip Ilicic.

Atalanta, si avvicina il ritorno in campo di Ilicic

Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, è pronto a rimettersi in gioco dopo molti mesi. Il calciatore sloveno soffre già dalla passata stagione di una forte depressione che ha dovuto tenerlo lontano dai campi da gioco. Infatti, Ilicic si è perso non solo il finale di stagione di Serie A ma anche la storica gara di Champions League contro il Paris Saint Germain. Le condizioni del giocatore sono in leggero miglioramento, dopo che nei giorni scorsi si era continuato a parlare in modo negativo della sua attuale situazione mentale.

Atalanta, Ilicic si allena con la squadra in gruppo

Fioccano le buone notizie per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta sta preparando la trasferta sul campo del Napoli in programma sabato alle ore 15 e pian piano sta ritrovando quasi interamente il gruppo squadra, tra giocatori reduci da un periodo di stop ai nazionali che si riaggregano a scaglioni. Questa mattina l’allenatore nerazzurro ha potuto guidare la seduta contando anche su De Roon e Malinovskyi che, essendo squalificati per le prossime gare di Olanda e Ucraina, sono tornati prima del previsto a Zingonia. E’ tornato a lavorare coi compagni anche Pessina che ha ormai smaltito il problema al ginocchio, così come Miranchuk che potrebbe anche essere convocato. Con ogni probabilità non partirà per la Campania Josip Ilicic che però comunque da giorni si allena in gruppo e sta cercando di forzare i tempi per recuperare quanto prima il top della condizione atletica.

Essendo stato inserito nella lista Champions, viene allora da chiedersi quando tornerà Josip Ilicic in campo a pieno regime. Una risposta certa è difficile, ma è pur sempre possibile ripercorrere le tappe che hanno sin qui segnato il ritorno del giocatore nel mondo Atalanta: dopo un’estate complicata e di avanti e indietro tra la Slovenia e Bergamo, poco più di un mese fa, il 7 settembre, Ilicic era tornato a Zingonia, il centro sportivo dei nerazzurri.

Accolto dagli striscioni e dall’affetto dei tifosi, Ilicic ha ripreso ad allenarsi con il gruppo soltanto verso la fine di settembre, praticamente una ventina di giorni fa, un tempo ancora non sufficiente per garantire un rientro in campo, considerando anche il periodo di inattività precedentemente trascorso. I segnali sono però estremamente incoraggianti, e a sottolinearlo è stato lo stesso Gasperini.

Quando torna in campo Ilicic? Le parole di Gasperini

L’ultima partita giocata da Josip Ilicic risale allo scorso 11 luglio, quando l’Atalanta affrontò la Juventus nella gara terminata 2-2 all’Allianz Stadium. Il ritorno in campo è previsto per novembre, quando il calciatore approfitterà della sosta o anche prima. Intanto, mister Gasperini, nei giorni scorsi ha parlato in modo positivo del suo ritorno in campo. C’è grande fiducia di rivedere presto lo sloveno di nuovo a guidare il reparto offensivo della Dea.

