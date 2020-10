Ultime Lazio, infortunio Lazzari: problema in Nazionale, le condizioni

La Lazio sta facendo fatica in questo inizio di stagione, e la squadra di Simone Inzaghi deve far fronte a vari problemi, a partire dal punto di vista mentale, fino ad arrivare alle condizioni fisiche dei suoi calciatori. Qualche assenza di troppo sta condizionando la partenza, e pare che in giornata sia arrivata un’altra brutta notizia. Stiamo parlando di un altro stop, stavolta rimediato in Nazionale.

Ultime Lazio: si ferma Lazzari, l’esterno si è infortunato con l’Italia

Brutta tegola per la Lazio e per Inzaghi: oggi si è fermato Manuel Lazzari. L’esterno ha infatti rimediato un infortunio con la Nazionale, e si parla di un problema al flessore. Assente nel match contro l’Olanda, farà rientro a Roma in serata dopo che il charter della Nazionale avrà fatto scalo a Bergamo. Durante il ritiro avrebbe accusato il dolore, che sarà valutato da qui ai prossimi giorni. Con molte probabilità la Lazio non lo avrà a disposizione nella prossima gara contro la Sampdoria.

Infortunio Lazio: il punto della situazione

Lazzari si è infortunato, e ora le cose per Inzaghi e la Lazio si complicano ulteriormente. L’esterno biancoceleste potrebbe star fuori qualche settimana, con l’andamento del campionato a rischio anche a causa di altre assenze. Oltre all’ex SPAL potrebbero restare fermi ai box anche Bastos, Patric e Radu. Quest’ultimo si è fermato nell’ultima partita disputata contro l’Inter, per gli altri due si parla all’addutture e affaticamento muscolare. Scelte condizionate quindi, con Inzaghi che sarà quindi costretto a prendere scelte completamente diverse in quella zona di campo.

