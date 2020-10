Serie A, girone d’andata e poi Playoff: l’ipotesi è concreta

Serie A che si conclude con i Playoff: l’ipotesi non è più da scartare

Quella dei Playoff, per la Serie A, è un’ipotesi ormai messa in risalto dallo scorso marzo. E’ passato quasi un anno da i primi terribili momenti legati al Coronavirus, che hanno preso piede anche nella nostra Penisola. Un anno esatto, invece, dall’emergenza scoppiata nei paesi asiatici, il preludio di ciò che purtroppo sarebbe successo poi in Europa. Un lockdown forzato e la possibilità di scegliere che futuro dare al calcio italiano. E, ancora oggi, la domanda è la stessa: come si concluderanno i campionati? L’ipotesi Playoff avanza e la Serie A potrebbe cambiare per sempre.

Serie A, come funzioneranno i Playoff? Avanzano le ipotesi

Ad analizzare la possibilità legata ai Playoff per la Serie A, sono i colleghi del Corriere dello Sport. L’ipotesi concreta vedrebbe il campionato italiano andare verso la cristallizzazione della classifica, per partire poi verso i Playoff. Per dare una forma al campionato e indirizzarlo verso una chiusura, potrebbe infatti completarsi almeno il girone d’andata, per poi partire spediti verso la formula di Playoff e Playout, per sancire Scudetto e retrocessione.

Le partite a porte chiuse – i 1000 tifosi possono considerarsi relativi -, mettono nella condizione di vedere ogni squadra giocare lo stesso numero di partite, senza sfavorire nessuno. La valutazione, in ogni caso, verrebbe fuori nel corso dei prossimi appuntamenti in Lega Calcio, con la FIGC pronta a rivoluzionare il campionato di Serie A. Toccherà capire quale forma prenderanno i Playoff e come potrebbero partire, per non dare un taglio netto alle partite, che farebbe crollare drasticamente gli introiti dei diritti TV.

Serie A, dodici squadre suddivise in due gironi: le prime due vanno alle semifinali-Scudetto

Classifiche da due gironi, dodici squadre di Serie A che potrebbero entrare in una nuova competizione, quella dei Playoff. E’ questa l’idea per completare la stagione, assegnando un titolo per la Serie A. Lo scenario verrebbe fuori, appunto, dopo il girone di andata. Le prime due dei due gironi, andranno a sfidarsi in una semifinale Scudetto, a gara secca. Ovviamente, le vincenti, per la finalissima che assegnerà il titolo. Insomma, uno scenario che, con i numeri in totale aumento legati alla pandemia globale, non può più essere scartato.

