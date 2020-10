Roma, lutto per Francesco Totti: morto il papà a causa del Covid-19

Grave lutto per l’ex capitano della Roma: è morto il papà a causa del Coronavirus. Era ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma.

Morto il papà di Francesco Totti

Bruttissima notizia per Francesco Totti questa mattina. All’età di 76 anni è scomparso il papà dell’ex calciatore, Enzo Totti. Lo scorso 3 maggio aveva appena compiuto 76 anni (il figlio, in quella occasione, gli fece gli auguri sul proprio profilo ufficiale Instagram). Questa mattina è morto all’ospedale Spallanzani di Roma. Purtroppo la causa del decesso è dovuta al Coronavirus (aveva contratto il Covid qualche mese prima).

Decisive, come la maggior parte dei decessi che hanno colpito l’Italia e non solo, le patologie croniche pregresse. Era da tutti chiamato ‘Lo Sceriffo’ per via dei baffi che portava. Qualche anno fa fu colpito da infarto: da quel giorno ha evitato di seguire il figlio nelle trasferte (quando indossava ancora gli scarpini) in giro nei campi della Serie A.

A Trigoria ha lasciato un bel ricordo

I vecchi compagni di squadra di Francesco Totti ricordano bene suo padre. Infatti Enzo, subito dopo gli allenamenti che si svolgevano a Trigoria si intrufolava negli spogliatoi per stare insieme al resto della squadra e i membri dello staff. Specialmente quando arrivava il compleanno di suo figlio offriva sempre pizza e dolci a tutti. Era sempre presente nella vita di Francesco, specie quando la Roma volgeva i ritiri estivi in montagna dove seguiva le sedute di allenamento. Questo era un vecchio post proprio del figlio sul suo profilo Instagram:

Il tweet della Roma

Ciao Enzo ❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

Non si è fatta attendere il messaggio di cordoglio da parte della squadra giallorossa. “Ciao Enzo (seguito da un emoticon a forma di cuore). Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti“. Ovviamente si sono uniti supporters dei ‘lupi’ e non solo, anche di altre squadre che hanno fatto sentire la loro vicinanza con un semplice tweet.

