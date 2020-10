Roma, Diawara positivo al Coronavirus – UFFICIALE

Il mondo del calcio non può respirare un attimo di pace. La Roma torna nell’incubo Coronavirus: purtroppo è toccato al centrocampista Amadou Diawara che è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Roma, Diawara ha il Coronavirus

La Serie A conta un altro calciatore positivo al Coronavirus. Si tratta del mediano giallorosso Amadou Diawara. Questa mattina la maggior parte della squadra, senza i nazionali, si è radunata per effettuare i tamponi. Gli allenamenti che erano stati fissati per oggi sono stati spostati a domani mattina. Dalle analisi è uscito fuori che l’ex Napoli ha contratto il virus. Ora dovrà sostenere il periodo di isolamento fiduciario e tra una decina di giorni effettuare un secondo tampone per verificare se ha superato il Covid-19.

IN AGGIORNAMENTO