Oroscopo di domani 13 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani sarà una giornata in cui avrai tante difficoltà da superare ma le affronterai con estrema energia. Potresti sentirti un po’ affaticato perché negli ultimi tempi stai gestendo delle situazioni molto complesse. Sii forte, le prossime settimane saranno molto più positive.

Toro. Domani ti aspetta una giornata importante! Sfruttala per recuperare sul lavoro, per buttarti alle spalle le tensioni passate. In amore sarà più difficile ritrovare la felicità di un tempo perché state vivendo un momento molto particolare con il partner.

Gemelli. Domani sarai molto nervoso, pronto a fare polemica su ogni cosa e resterai irrequieto fino a mercoledì. Per un paio di giorni dovresti evitare le discussioni e i contrasti, soprattutto in amore. Da giovedì l’umore migliorerà.

Cancro. Stai cambiando varie cose nella tua vita e la giornata di domani sarà ancora su questa scia. Per te è diventato fondamentale recuperare te stesso, solo dopo potrai pensare di tornare ad avere relazioni importanti e significative.

Leone. Domani potresti sentirti inquieto e agitato: ciò è dovuto ad un nuovo lavoro iniziato da poco e dovrai cercare di ambientarti. Anche se di recente hai vissuto dei contrasti, dovresti provare ad adattarti. In amore sarà una giornata neutrale senza alti né bassi.

Vergine. Domani sarà la giornata giusta per fermarti a riflettere, per chiarire dentro di te cosa desideri per il futuro. Chi aveva già una bella storia d’amore o un lavoro importante, noterà solo piccole modifiche. Chi sta ancora aspettando di mettersi in gioco, dovrà necessariamente capire cosa vuole fare.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Da domani vivrai un trittico di giorni molto energici e pieni di positività. Non si può dire che tu abbia risolto tutti i tuoi problemi, ma stai recuperando a poco a poco. D’ora in poi potrai cominciare a pensare al tuo futuro con più fiducia e motivazione.

Scorpione. Domani potrebbe essere la giornata giusta per riconsiderare alcune scelte lavorative degli ultimi tempi. Chi sta aspettando una somma di denaro, entro la fine di questo mese potrà ottenerla. In amore le cose continueranno in maniera tranquilla.

Sagittario. Anche nella giornata di domani sarai stanco e demotivato. C’è chi sta vivendo delle situazioni molto faticose sul lavoro, chi invece si sente poco soddisfatto e non sta ottenendo i risultati sperati. In questa giornata dovrai avere molta prudenza, specialemente in amore e in famiglia.

Capricorno. Domani e mercoledì avrai una bella dose di energia e voglia di fare. Cerca di prediligere cose tranquille, proprio come sei tu. Anche dal punto di vista fisico stai recuperando, ma non fare tutto sempre di corsa.

Acquario. Domani ti sentirai meglio rispeto ai giorni scorsi. Stai comunque vivendo un momento molto particolare ma stai ritrovando energia positiva. Anche le persone che in passato sono state irrequiete saranno attratte da maggiore stabilià e sicurezza.

Pesci. Domani e mercoledì dovresti evitare le situazioni impegnative. Chi ha un lavoro di comando, sarà un po’ in difficoltà: soprattutto se assegnerà compiti sgradevoli. In amore sarebbe meglio mantenere la calma e farsi scivolare un po’ di cose addosso.

L’oroscopo delle squadre

GENOA – Il Grifone, nato sotto il segno della Vergine, vivrà giornate molto positive. Noterà delle modifiche, in meglio, rispetto alle condizioni attuali e ciò può voler dire solo una cosa: guarigioni dal Coronavirus. I primi negativizzati sono stati i portieri e presto potrebbe toccare al resto della squadra.