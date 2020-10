Oroscopo di oggi 12 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Stai passando un momento un po’ particolare e domani la Luna arriverà in tuo aiuto. La sua armonia ti aiuterà ad essere più tranquillo. Da qui a dicembre vivrai profondi cambiamenti. Qualcuno avrà vissuto delle trasformazioni sul lavoro o nella vita personale che lo hanno messo a dura prova. In amore sei in un momento di osservazione.

Toro. Domani e martedì le giornate cominceranno con qualche piccolo intoppo, ma questo rimane un periodo molto positivo. Dovrai iniziare a capire cosa vuoi realmente dal tuo futuro. Anche in amore il mese di ottobre ti potrà regalare qualcosa di più.

Gemelli. Domani, martedì e mercoledì dovresti provare a sistemare alcune situazioni. A breve potrai iniziare a lavorare ad un progetto importante che porterà profondi cambiamenti. In amore avrai bisogno ancora di molta prudenza: evita le discussioni.

Cancro. Dubbi, perplessità e infine soluzioni: saranno così i prossimi giorni. Ti sembrerà di non poter affrontare alcune situazioni ma alla fine troverai sempre il modo di uscirne. D’ora in avanti non sei più disposto a vivere nascondendoti. Stai diventando più forte, sicuro di te e in certe circostanze perfino più sfacciato.

Leone. Domani la Luna nel segno ti regalerà una bella forza. In questo momento sul fronte lavorativo e relazionale potrai ottenere qualcosa di più, potrebbero arrivare occasioni interessanti. Se sul tuo lavoro negli ultimi tempi non tutto è filato liscio potresti cambiare qualcosa nel nuovo anno.

Vergine. Domani e i prossimi giorni saranno altre giornate molto attive e stimolanti. Dovrai metterti in gioco, buttarti nelle situazioni. Di questi tempi sei diventato ancora più concreto nelle tue decisioni. Anche in amore potrai ottenere qualcosa di più.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani sarai pieno di energie e vorrai recuperare tutto il tempo perso nelle scorse settimane. Stai rivoluzionando la tua vita. In questo periodo sei impegnato a risolvere molte difficoltà, cercando di mantenere calma e diplomazia. Il 2021 ti permetterà di emergere.

Scorpione. Domani dovresti provare a essere meno critico. In amore avrai un periodo più tranquillo rispetto a quello appena passato, ma dovrai cercare di accettare le cose così come sono. Sono in arrivo soldi in più: stai sereno.

Sagittario. Non sei troppo sicuro di quello che stai facendo. I progetti partiranno in modo incerto, qualcuno forse è ancora in attesa di una chiamata. Da dicembre in poi le cose prenderanno forma come desideri, ma fino ad allora dovresti metterti in gioco, forse cambiare qualcosa. In amore ti senti poco sostenuto o stai vivendo un rapporto a distanza.

Capricorno. Domani sarai molto forte. Tutta la settimana sarà decisamente significativa e qualcuno potrebbe ricevere perfino una buona notizia. Sul lavoro potrai ottenere qualche certezza in più rispetto al passato. Giovedì e venerdì potrebbero essere due giornate un po’ strane e il consiglio è sempre lo stesso: tieni la calma.

Acquario. Gli alti e bassi che stai vivendo in questo periodo potrebbero metterti veramente a dura prova. Se la tua settimana partirà con qualche incertezza, finirà con un weekend importante, specialmente per quel che riguarda le relazioni.

Pesci. Domani, martedì e mercoledì dovrai avere molta prudenza in amore. Stai cercando di recuperare l’armonia e non sarà semplicissimo. Anche dal punto di vista emotivo durante questi primi giorni della settimana ti sentirai un po’ debole. Sul lavoro potrai sperare di ottenere qualcosa di più.

L’oroscopo delle squadre

BENEVENTO – Le “Streghe” di Pippo Inzaghi sono nati sotto il segno della Vergine e, come tale, stanno vivendo giornate molto intense. Sono diventati sempre più concreti e ciò lo si è visto sul campo. Il futuro, inoltre, potrebbe essere ancora più roseo.