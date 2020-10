Nelle ultime ore la Juventus è stata molto in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, appena recuperato dall’infortunio, ha risposta alla chiamata della Nazionale, dove avrebbe dovuto giocare contro l’Ecuador e la Bolivia. Primo match saltato a causa di alcuni problemi gastrointestinali, che si sono però ripresentati anche in queste ore, tanto che non prenderà parte neanche al match di domani contro la Bolivia. Il calciatore non sembra essere ancora in forma, tanto che è arrivato un comunicato della federazione argentina che ha spiegato i motivi per cui Dybala non stia scendendo in campo con i suoi compagni.

Juventus: Dybala lascia la Nazionale e torna in Italia

Le condizioni di Dybala preoccupano un po’ la Juve che resta in ansia. Il calciatore si trova in Argentina, dove non ha preso parte al doppio match valido per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar 2022. Ma cosa è successo davvero a Dybala? L’attaccante non vedeva l’ora di scendere in campo, dato che in questa stagione ancora non ha preso parte a nessun match ufficiale. Si parla di un virus, che ha portato un problema gastrointestinale, ma in molti hanno pensato che potesse essere anche Coronavirus, che ha già colpito il calciatore più di una volta. La Seleccion, intanto, si è limitata ad un tweet. “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. Ed è proprio a causa di tutto ciò che Dybala potrebbe lasciare anzitempo il continente sudamericano e fare ritorno a Torino già in queste ore, per provare a recuperare in vista del match di sabato sera contro il Crotone.

Juventus, Dybala positivo di nuovo al coronavirus?

Nel pomeriggio di ieri è uscita fuori la notizia di un nuovo caso di positività di Paulo Dybala al coronavirus. Notizia però poi che non ha trovato conferme ed è stata smentita. Il numero 10 della Juventus, che ha già contratto il Covid-19 lo scorso marzo ed è stato costretto ad un lungo periodo di isolamento di oltre 40 giorni, soffre semplicemente di problemi gastrointestinali.

Juventus: Dybala, debutto stagionale rinviato ancora

Dunque, rinviato ancora il debutto stagionale. Dopo l’infortunio dello scorso 7 agosto, in occasione della partita di Champions League contro il Lione, il calciatore non ha poi più messo piede in campo per una partita ufficiale e non vede l’ora di essere al 100% per Pirlo e i suoi compagni.

